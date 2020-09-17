60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka

5 hours önce
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Maine eyaletinde yapılan bir düğün yeni bir koronavirüs salgını kümesi yarattı. Ağustos başında 60 kişinin katıldığı kapalı alanda düzenlenen düğün eyaletteki birçok vakaya sebebiyet verdi. Düğün sonrası düğünle ilişkili 170 vaka görüldü, 7 kişi ise hayatını kaybetti.

170 VAKA TESPİT EDİLDİ, 7 KİŞİ ÖLDÜ

ABD’de kapalı alanda gerçekleştirilen bir düğün sonrası yetkililer şimdiye kadar en az 170 vakanın düğünle ilişkilendirildiği bilgisini paylaştı. Covid-19’a yakalananlardan yedisi ise hayatını kaybetti. Düğünde sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve konukların maske takmadığı belirtildi.

EN ÇOK VAKA VE ÖLÜM ABD’DE GÖRÜLDÜ

Koronavirüs salgınında en çok vaka ve ölüm ABD’de bulunuyor. Ülkede 6.8 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken 201 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise vaka sayısı 17 Eylül itibariyle 30 milyonu aştı. Can kaybı ise 945 bin oldu.

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