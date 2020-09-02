Londra’da avukat Ebru Timtik için anma etkinliği yapıldı

3 hours önce
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30 AĞUSTOS Pazar günü, kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde bulunan Pir Sultan Kültür Merkezinde avukat Ebru Timtik için anma etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşunun yapılmasıyla beraber açıklama yapıldı. Ardından Britanya Alevi Federasyonu’nun açıklama metni okundu.

İngiltere Halk Okulu Dergisi Temsilciliği tarafından etkinlik hakkında şu bilgileri verildi, “Halkın hukuk bürosu avurtlarından Berrak Çağlar ile telefon görüşmesi yapılarak Ebru Timtik’in direnişi ve halkın hukuk bürosuna yapılan saldırılar konuşuldu. Buna yanı sıra halem ölüm orucu direnişi sürdüren Aytaç Ünsal, Didem Akman ve Özgür Karakaya’nın durumları hakkında bilgi alındı.”

Londra’da yaşayan müzisyenler, Ebru Timtik’in en sevdiği türküleri söyledi. Anma etkinliği boyunca sloganlar atıldı.

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