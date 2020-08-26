Mertcan: “Okullar Covid-19’u önlemek için gerekli tedbirleri aldı”

İNGİLTERE Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan, geçtiğiniz haftalarda belirlenen sınav sonuçlarını ve yeni eğitim dönemini Londra Gazete’ye değerlendirdi. Aynı zamanda Duke’s Aldridge Academy’de müdür muavini olan Mertcan, koronavirüs salgını nedeniyle Türk okullarının yaşadığı sorunlara da değindi.

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği A-Level sınav sonuçları birçok öğrenci için hayal kırıklığına sebep olmuştu. Geçtiğimiz hafta ise ortaokul öğrenciler için GCSE sonuçları açıklanmıştı, İngiltere tarihinin en sarsıntılı akademik yılında öğrenciler GCSE sonuçlarında rekor artış olduğu belirtilmişti.

ALGORİTMADAN DOLAYI HATALAR OLDU

Mertcan, A-Level ve GCSE sınav sonuçların belirlenme yöntemi hakkında şöyle konuştu:

“Sınavların iptal edildiği açıklandıktan sonra, sonuçların nasıl belirleneceği hakkında okullara çok az bilgi verildi. Daha sonra verilen bilgilere göre okul ve öğretmenler, öğrencilere en uygun sonuçları verebilmek için çok çaba harcayıp, sınav kurumlarına öğrencilere en uygun alabilecekleri sonuçları Haziran ayında sundu. Yapılması gereken, öğrencilere bu sonuçları vermekti. Maalesef, yapılan hatalardan dolayı A -Level sonuçlarında kullanılan algoritmadan dolayı hatalar oldu. Okul ve öğrencilerin buna karşı çıkmasından dolayı ayni hatalar GCSE sonuçlarında da yaşanmadı.”

SONUÇLARIN AÇIKLANMASINDAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE BİLDİRİLDİ

BTEC öğrencilerine ilk A-Level sınavlarında yapılan değişikliklerin uygulanmayacağını belirten Mertcan, “BTEC öğrencilerin sınav sonuçları değiştirilmedi. Daha sonra bu öğrencilerin sonuçlarında da değişiklik olacağı bildirilmesine rağmen, BTEC sonuçlarında 27 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. BTEC Level 2 sonuçlarının öğrencilere verilmemesi duyurusu okullara sonuçların açıklanmasından birkaç saat önce bildirildi” dedi.

COVİD-19’U ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüse (Covid-19) rağmen ebeveynlerden “ülkede gelecek hafta okullar yeniden açıldığında çocuklarını sınıflara geri göndermeli” çağrısında bulunmuştu. Öğrencilerin tekrar okula başlaması yönünde Mertan şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimin önemimi buradan tekrarlamama gerek olmadığına inanıyorum. Öğrenciler eğitimlerinden 5 ay geri kaldılar. Pandemi sürecinde verilen derslere de toplumumuzdan öğrencilerin katılımı maalesef az oldu. Bu nedenle, öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri çok önemlidir. Okullar Covid-19’u önlemek için gerekli tedbirleri aldı. Aileler bu önlemlerin ne olduğunu öğrenirlerse içleri daha rahat çocuklarımı okula gönderebilirler. Kanunen çocuklarımızın okulda olması gerekiyor ve ben veli olarak çocuklarımı okula göndereceğim.”

OKULLARDAKI TEMIZLIK ARTIRILACAK

Öğrencilere yönelik okullarda ne tür tedbirler alınacak sorusuna yanıt olarak Mertcan, “Bu tamamen değişen bir durumdur. Örneğin bu cevapları yazarken bile okullarda maske takma hakkında duruşlar değiştirildi. Öncelikle okullardaki temizlik artırılacak ve öğrenciler kalem vs paylaşamayacaklar. Orta okullarda çocukların değişik yaş grubundaki öğrencilerle karışmaları önlenecek. Ders aralarında ve teneffüste kendi yıl gruplarından başka öğrencilerele zaman geçirmeyecekler. Sınıfta başka bir öğrenciyle yüz yüze oturulmayacak ve pratik dersler olmayacak” dedi.

İngiltere‘deki Türk toplumuna yönelik hizmet veren hafta sonu Türk okulların yeni döneme 14 Eylül’de başlayacağını söyleyen Mertcan, pandemi döneminde yaşanan sorunların Türk okullarını da ciddi bir şekilde etkilediği vurguladı.

OKULLAR BİNALARINI KİRALAYAMADI

Mertcan Türk okulları ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Pandemiden dolayı yaşanan sorunların bitmediğinden ve çoğu Türk okulunun kullandığı binaları kiralayamamalarından dolayı, Türk okulları eğitimlerine Eylül ayında online başlayacaktır. Eylülün ilk iki haftasında öğretmen ve yöneticilere verilecek olan eğitimden sonra, okullarımız 14 Eylül’den itibaren faaliyetlerine başlayacaklar. Türkçe GCSE ve A-Level sınavlarının önemini bu yıl bir kez daha gördük. Birçok gencimiz bu puanları kullanarak üniversitede yer kazandılar. Ailelerimizden ricam, derslere katılarak okullarımızı desteklemeleri ve çocuklarına kendi kültürlerini yaşatmalarıdır.”