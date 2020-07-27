İAKM eski Başkanı Turgay Hurman birinci ölüm yıldönümde anıldı

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde iki dönem başkanlık yapmış Turgay Hurman, Londra’da anıldı.

Geçtiğimiz yıl genç yaşta kansere yenik düşen Turgay Hurman hayatını kaybetmişti.

26 Temmuz Pazar günü İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde gerçekleşen törende, Turgay Hurman birinci ölüm yıldönümünde anıldı.

İAKM’deki törenin ardından, Hurman ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Maraş’ın Göksun ilçesine bağlı Kötüre Köyü’nden olan Hurman üç kız çocuk babasıydı. Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan ve daha önce Alevi kurumlarında çeşitli görevlerde bulunan Hurman, 22 Mart 2015 tarihinde yapılan 19. dönem kongresinde yönetime girdi ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi başkanı seçildi. 30 Ekim 2016 tarihinde yapılan kongrede ise ikinci kez başkan olan Hurman, Avrupa’nın en büyük Alevi kurumu olan Wood Green Cemevi’nin yapılmasında ciddi çabalar harcadı.

Alevi toplumunun örgütlü olmasının önemini her fırsatta vurgulayan Hurman’ın İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin öncülüğünde düzenlenen İngiltere Alevi Kültür Festivali’de de büyük emek ve çabaları olmuştu.

Wood Green Cemevi’nin açılışında kısa bir konuşma yapan Hurman, “İngiltere’de yaşayan Aleviler İngiliz hükümetine ve kamuoyuna varlıklarını duyurabilmek için örgütlü bir yola girdiler. Kendi ülkesinde inancını, kültürünü yaşamaktan ve uygulamaktan korkan Alevi toplumu Avrupa’da bir var oluş mücadelesi başlattı. Bugün Avrupa’nın en büyük dergahlarından bir tanesi açılarak bizler de Aleviler olarak Yezid’in karşısında sadece susan değil ekonomik ve kültürel gücümüzle karşısında duran bir yapı olduğumuzu göstermeye başladık.” demişti.