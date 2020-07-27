İAKM eski Başkanı Turgay Hurman birinci ölüm yıldönümde anıldı

\r\n\r\n\u0130ngiltere Alevi K\u00fclt\u00fcr Merkezi ve Cemevinde iki d\u00f6nem ba\u015fkanl\u0131k yapm\u0131\u015f Turgay Hurman, Londra\u2019da an\u0131ld\u0131.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l gen\u00e7 ya\u015fta kansere yenik d\u00fc\u015fen Turgay Hurman hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.\r\n\r\n26 Temmuz Pazar g\u00fcn\u00fc \u0130ngiltere Alevi K\u00fclt\u00fcr Merkezi ve Cemevinde ger\u00e7ekle\u015fen t\u00f6rende, Turgay Hurman birinci \u00f6l\u00fcm y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcnde an\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u0130AKM\u2019deki t\u00f6renin ard\u0131ndan, Hurman \u00f6l\u00fcm y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcnde mezar\u0131 ba\u015f\u0131nda an\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nMara\u015f\u2019\u0131n G\u00f6ksun il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 K\u00f6t\u00fcre K\u00f6y\u00fc\u2019nden olan Hurman \u00fc\u00e7 k\u0131z \u00e7ocuk babas\u0131yd\u0131. Uzun y\u0131llard\u0131r \u0130ngiltere\u2019de ya\u015fayan ve daha \u00f6nce Alevi kurumlar\u0131nda \u00e7e\u015fitli g\u00f6revlerde bulunan Hurman, 22 Mart 2015 tarihinde yap\u0131lan 19. d\u00f6nem kongresinde y\u00f6netime girdi ve \u0130ngiltere Alevi K\u00fclt\u00fcr Merkezi ve Cemevi ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ildi. 30 Ekim 2016 tarihinde yap\u0131lan kongrede ise ikinci kez ba\u015fkan olan Hurman, Avrupa\u2019n\u0131n en b\u00fcy\u00fck Alevi kurumu olan Wood Green Cemevi\u2019nin yap\u0131lmas\u0131nda ciddi \u00e7abalar harcad\u0131.\r\n\r\nAlevi toplumunun \u00f6rg\u00fctl\u00fc olmas\u0131n\u0131n \u00f6nemini her f\u0131rsatta vurgulayan Hurman\u2019\u0131n \u0130ngiltere Alevi K\u00fclt\u00fcr Merkezi ve Cemevi\u2019nin \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde d\u00fczenlenen \u0130ngiltere Alevi K\u00fclt\u00fcr Festivali\u2019de de b\u00fcy\u00fck emek ve \u00e7abalar\u0131 olmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\nWood Green Cemevi\u2019nin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda k\u0131sa bir konu\u015fma yapan Hurman, \u201c\u0130ngiltere\u2019de ya\u015fayan Aleviler \u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmetine ve kamuoyuna varl\u0131klar\u0131n\u0131 duyurabilmek i\u00e7in \u00f6rg\u00fctl\u00fc bir yola girdiler. Kendi \u00fclkesinde inanc\u0131n\u0131, k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fc ya\u015famaktan ve uygulamaktan korkan Alevi toplumu Avrupa\u2019da bir var olu\u015f m\u00fccadelesi ba\u015flatt\u0131. Bug\u00fcn Avrupa\u2019n\u0131n en b\u00fcy\u00fck dergahlar\u0131ndan bir tanesi a\u00e7\u0131larak bizler de Aleviler olarak Yezid\u2019in kar\u015f\u0131s\u0131nda sadece susan de\u011fil ekonomik ve k\u00fclt\u00fcrel g\u00fcc\u00fcm\u00fczle kar\u015f\u0131s\u0131nda duran bir yap\u0131 oldu\u011fumuzu g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131k.\u201d demi\u015fti.\r\n\r\n