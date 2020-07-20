Azra Kemal’ın annesi: “Biri durup yardım edebilirdi”

\r\nLondra\u2019da 12 metrelik k\u00f6pr\u00fcden d\u00fc\u015ferek hayat\u0131n\u0131 kaybeden K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk Azra Kemal\u2019in annesi Nevres Kemal, \u201cK\u0131z\u0131m ve arkada\u015f\u0131 birilerini durdurmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131p yard\u0131m istemi\u015fler ancak kimse durmam\u0131\u015f. Biri dursayd\u0131 farkl\u0131 olabilirdi\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\nLONDRA\u00a0\u0130ktisadi ve Siyasi Bilimler mezunu Azra Kemal (24), per\u015fembe sabaha kar\u015f\u0131 saat 02.30 s\u0131ralar\u0131nda Sevenoaks ve Tonbridge k\u00f6pr\u00fcs\u00fc \u00fczerinde arac\u0131yla kaza yapt\u0131. Bir anda alev alan otomobilden \u00e7\u0131kan Azra Kemal, o s\u0131rada panikleyerek yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7mek istedi ancak 12 metrelik k\u00f6pr\u00fcden a\u015fa\u011f\u0131ya d\u00fc\u015ferek hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Azra\u2019n\u0131n annesi 56 ya\u015f\u0131ndaki\u00a0Nevres Kemal, Daily Mail gazetesine konu\u015ftu. Azra\u2019n\u0131n tek \u00e7ocu\u011fu oldu\u011funu belirten anne Nevres Kemal, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cGer\u00e7ekten ald\u0131\u011f\u0131m nefesti. Ya\u015fama nedenimdi. Tamamen \u015foke oldum. Ne diyebilece\u011fimi bilmiyorum. K\u0131z\u0131m\u0131n her \u00fclkeden arkada\u015flar\u0131 vard\u0131. \u00c7ok fedak\u00e2r, vefal\u0131 ve ne\u015feli biriydi. O gece saat 02.00 gibi beni arad\u0131 ve eve gelece\u011fini s\u00f6yledi. Polislerin verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re arkada\u015flar\u0131yla otobanda gidiyorlarm\u0131\u015f. Ara\u00e7ta bir sorun varm\u0131\u015f ve bir anda duman \u00e7\u0131kartmaya ba\u015flam\u0131\u015f. Kaza olduktan sonra ara\u00e7tan \u00e7\u0131k\u0131p uzakla\u015fm\u0131\u015flar. Sonra da patlama olmu\u015f.\u201d\r\n\r\n\u2018ARADA BETON YOKMU\u015e\u2019\r\n\r\n\u201cYoldan ge\u00e7enleri durdurmaya \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015flar. Sonra da yolun orta k\u0131sm\u0131na ge\u00e7mi\u015fler. Bariyerleri t\u0131rmanm\u0131\u015f ve arada beton oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in atlam\u0131\u015f. Ancak onun d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi ortada beton yokmu\u015f. Tamamen karanl\u0131k oldu\u011fu i\u00e7in bunu fark edememi\u015f Azra ve 12 metreden a\u015fa\u011f\u0131ya d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f. D\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcnde de h\u00e2l\u00e2 ya\u015f\u0131yormu\u015f. Yan\u0131ndaki arkada\u015f\u0131 hemen a\u015fa\u011f\u0131ya inmi\u015f ancak g\u00f6rememi\u015f. Yoldan ge\u00e7en bir hem\u015fire kazay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce ambulans \u00e7a\u011f\u0131rm\u0131\u015f. Kaza 02.34\u2019te olmu\u015f, k\u0131z\u0131m 03.20\u2019de can vermi\u015f. Son s\u00f6zleri ise \u2018L\u00fctfen \u00f6lmeme izin vermeyin\u2019 olmu\u015f. Belki yoldan ge\u00e7enler durmu\u015f olsayd\u0131 farkl\u0131 olabilirdi. Bir ara\u00e7 durup yard\u0131m edebilirdi. \u0130ki polis memuru per\u015fembe sabah\u0131 saat 10.00 gibi kap\u0131ya geldi. O an anlad\u0131m. \u00d6nce k\u0131z\u0131m\u0131n ad\u0131n\u0131 sonra da \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6ylediler.\u201d\r\n\r\n(Kaynak: Halil Yetkino\u011flu - H\u00fcrriyet)\r\n\r\n