20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı

19 hours önce
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da geçit töreni düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, konuklar ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından Akıncı ve Oktay konuşma yaptı. Tören, resmi geçitle son buldu. Bu sırada Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi “Türk Yıldızları da tören alanı semalarından geçerek gösteri sundu.

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