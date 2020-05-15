18 Kıbrıslı toplum üyemizin naaşları vasiyet ettikleri yere defnedilmek için İngiltere’de bekliyor

4 hours önce
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İNGİLTERE’de koronavirüs salgını dışında vefat eden 18 Kıbrıslı Türkün naaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) getirilmemesi tepkilere neden oldu.İngiltere Türk İslam Vakfı Başkanı Erkin Güney de, hükümetin kararına, “KKTC kendi merhumlarına nasıl sırt çevirir? Hem de on bir ayın sultanı olan şu mübarek Ramazan ayında” diye tepki gösterdi. Güney, KKTC hükümetinin koronavirüs (kovid-19) dışında olan ölümlerle ilgili de adım atmadığını söyledi. İngiltere’de şu anda 6’sı koronavirüslü 18 Kıbrıslı Türk’ün naaşının Shacklewell Lane Camii’nin morgunda tutulduğunu ifade eden Güney, “Doğru önlemleri alırsanız hiçbir risk yok; özellikle de cansız bir bedenden 7 gün sonra virüs bulaşmaz” dedi.

AİLELER PERİŞAN OLDU

“Yakınlarını kaybeden aileler gerçekten perişan oldu” diye devam eden Güney şunları söyledi; “Tek istedikleri, sevdiklerini Kıbrıs’a defin için gönderebilmek. Haftalardır bekliyorlar ama bahanelerden ve bakanların birbirini suçlamasından başka bir şey duyduğumuz yok. Yeter artık! Sizin hiç insanlığınız ve merhametiniz yok mu?”

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