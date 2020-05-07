Ünlü İngiliz komedyen Britanya Alevi Federasyonundaki gıda yardım çalışmalarına destek verdi

ÜNLÜ İngiliz aktör, komedyen Jack Whitehall, Koronavirüsle mücadelede aktif rol üstlenen Britanya Alevi Federasyonu’nun çalışmalarına destek olmak için federasyonun merkezini ziyaret edip çalışmalara yardım etti.

Jack Whitehall geçen hafta çalışmalarına katıldığı Felix Project kapsamında Britanya Alevi Federasyonu’nu da ziyaret etti. Federayon Başkanı İsrafil Erbil ve gönüllülerle birlikte bir süre gıda paketleri hazırlayan Whitehall, duygularını “Felix Projesini ve gıda yardım çalışmalarını daha önce duymuştum, ama buraya gönüllü olarak geldikten sonra ne kadar hayati önemde olduğunu fark ettim” sözleri ile ifade etti.

Bölge sakinleri başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahipleri için bir gıda bankası haline gelen Britanya Alevi Federasyon’un çalışmaları hakkında bilgi alan Whitehall, salgının başlamasının ardından ayrım gözetmeksizin binlerce kişiye destek verilmesini takdir ettiğini söyledi.

Federasyon Başkanı İsrafil Erbil ise Jack Whitehall’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tanınmış kişilerin yaptığı katkıların gıda desteklerine yönelik toplumsal duyarlılığı arttırdığını söyledi.

Felix Project ile ilk günlerden itibaren yardımlaştıklarını dile getiren Erbil, iki kurumun karşılıklı olarak gıda paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Ülke genelinde yaygınlaşan gıda bankalarına (food bank) yönelik taleplerin arttığını söyleyen Erbil, salgın sonrası işini kaybeden veya geliri oldukça azalan binlerce insanın, temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorluklar yaşadıklarına dikkat çekti.