KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’dan 23 Nisan mesajı

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı yazılı bir açıklama ile toplum üyelerimiz ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle okulların kapandığı ve sadece gerekli hallerde dışarı çıkılması gereken bu günlerde çocuklar unutulmadı. KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, 23 Nisan tebriği yayımlayarak, gelecek nesillere “Sevgili çocuklar, sizler için, ülkemiz için geçmişte yapılan fedakarlıkların bilinciyle, atalarımızın emanetini, manevi değerlerimizi sonsuza kadar yaşatmanız en büyük dileğimizdir.” diye seslendi.

Tuncalı’nın 23 Nisan mesajı şöyle:

“Toplumumuzun Değerli Mensupları ve Sevgili Çocuklar,

Dünyayı etkileyen Coronavirüs salgını sebebiyle bugünlerde kendimizi ve sevdiklerimizi korumak amacıyla evlerimizde kalmaya devam ediyoruz.

Bu yıl, Ulu Önder Atatürk’ün geleceğimizin teminatı siz sevgili çocuklarımıza armağan ettiği Türk ulusunun egemenliğinin 100. yıldönümünü kutlamaktayız.

Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutlarım.

Sevgili çocuklar, sizler için, ülkemiz için geçmişte yapılan fedakarlıkların bilinciyle, atalarımızın emanetini, manevi değerlerimizi sonsuza kadar yaşatmanız en büyük dileğimizdir.

Türk dilini, Tarihinizi ve Kültürünüzü iyi öğrenerek; sevgi, saygı, birlik ve dayanışma ruhunuzu koruyarak, eğitime çok önem vererek, topluma ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmeniz hepimizi mutlu edecektir.

Aydınlık yarınlar için çalışmaya devam temennisiyle, hepinize sevgilerimi sunarım.”