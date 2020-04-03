Bir toplum üyemiz bisikleti çalınan kalp doktoruna bisiklet hediye etti

Londra’da Koronavirüs salgını nedeniyle 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline, aralarında başta Take-away ve gıda toptancıları olmak üzere çok sayıda toplum üyemizden destek sürüyor.

Kentish Town’da, Bike House sahibi Bahadır Kenzi de, görevine gidip gelirken kullandığı bisikleti çalınan bir kalp doktoruna bisiklet hediye etti.

Kardiyolog Balrik Kailey’in, bisikleti bir gece evinin önünden hırsızlar tarafından çalınmıştı.

İKİNCİ EL BİSİKLET ARARKEN YENİ BİSİKLETİ OLDU

Bisikleti çalınan Kailey, kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, “Bisikletinin hırsızlar tarafından çalındığını. Yeni veya ikinci el bir bisiklet almak istediğini, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) görevlilerine fiyat indirimi yapan bir bisikletçi aradığını” sordu. Kailey’in sosyal medya hesabı Twitter yoğun ilgi gördü. Doktor emekliği ardından komedyenliğe başlayan Adam Kay adlı bir İngiliz de yardım da bulundu.

Tweet’ine yanıt veren 12 yıllık bisiklet evi sahibi Kenzi ise, kendisine yeni bir bisiklet hediye edeceğini ifade etti. İş yerinin adresini verdi. Yapılan görüşme ardından Bike House’a giden Kailey, iş yeri sahibi ve çalışanı tarafından karşılandı.

Ardından beğendiği bisikletin hediye edileceği belirtildi. Şehir merkezindeki Hammersmith, St Mary’s ve Charing Cross adlı üç hastanede görev yapan 31 yaşındaki kardiyolog bisikletçide yaklaşık 400 pound değerinde bir bisiklet beğendi.

TOKALAŞMAK YERİNE DİRSEK TOKUŞTURDULAR

Birbirlerine yakın olan görev yerlerine giderken bisiklet kullanmayı sevdiğini belirten Kailey, işletme sahibine teşekkür etti. Yeni bisikletine kavuşan kardiyolog, yoğun bir şeklide çalıştıklarını söyledi. Kardiyolog teşekkürünü göstermek için koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmak yerine dirsek vurdu.

Kenzi de, “Koronavirüs salgınına karşı kahramanca mücadele veren doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Nasıl bir katkı sağlayabilirim diye düşünüyordum. Twitter’da bu mesajı görünce Dr. Kailey ile iletişime geçtim. Bisikleti görevine gidip gelirken kullanıyor olması beni daha çok mutlu etti. İş yerimin camlarına astığım duyuruda da, sağlık görevlilerinin işlerin öncelikli olduğunu duyurdum” dedi.