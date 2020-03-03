DP Başkanı Fikri Ataoğlu Londra’da temaslarda bulunacak

3 hours önce
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Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak ve Londra’da yaşayan toplum üyelerimizle bir araya gelmek üzere 9 Mart Pazartesi Londra’ya geliyor.

Ataoğlu’nun elimize ulaşan programına göre Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler ile bir araya gelmek için 11 Mart Çarşamba saat 19.30’da 630 Green Lanes, Haringey’de bir toplantı düzenlenecek.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere tarafından 13 Mart Cuma akşamı düzenlenecek olan Birlik ve Beraberlik Balosuna, onur konuğu olarak katılacak olan Ataoğlu’nun, Londra’daki temasları kapsamında İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

ATAOĞLU’NDA GENÇLERE ÇAĞRI

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Londra ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin Kıbrıs’a gelip gitmelerini arzuladığını söyledi.

2018 yılında, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevindeyken de Londra’yı ziyaret ederek, bazı dernekler ile görüştüğünü hatırlatan Ataoğlu, o görüşmelerde gençlerin ülke kültürünü unutmamaları açısından Kuzey Kıbrıs’a gelmeleri için davette bulunduğunu aktardı.

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