Sağlık Bakanı İngiltere’de korona virüsü vaka sayısının 51’e yükseldiğini açıkladı

3 hours önce
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, korona virüsü vaka sayısının 51’e yükseldiğini açıkladı.

Çin’de ortaya çıkan korona virüsü (Covid-19) salgını son günlerde dünya ülkelerine hızla yayıldı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’de teyit edilen korona virüsü vakalarının sayısının 51’e yükseldiğini söyledi. Hancock yaptığı açıklamada, “Bugün sabah 9.00 itibariyle İngiltere’de onaylanmış 51 vaka var” ifadelerini kullandı.

 

Öte yandan dünya genelinde vaka sayısı 91 bini geçerken 3 bini aşkın kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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