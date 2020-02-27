Kıbrıslı Türk yazar Hasan Çakmak İngiliz Parlamentosunda konuşacak

DÜNYADA elliye yakın ülkede yazmış olduğu kitapları ve Kıbrıs’ı anlatmak için davetlere katılan Hasan Çakmak, konuşma yapmak için İngiliz Lordlar Kamarası’na davet edildi.

Baroness Hussein-Ece (OBE)’nin imzası ve daveti ile İngiliz Parlamentosu’na davet edilen yazar Hasan Çakmak, yazmış olduğu kitapları anlatmasının yanı sıra, “Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs Kültürü” temalı bir konuşma yapacak.

İngiliz Parlamentosu adına yapılan açıklama söyle:

“İngiliz Parlamentosu Lordlar Kamarası’nda yazar Hasan Çakmak onuruna bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Baroness Hussein-Ece (OBE)’nin ev sahipliğinde ve Kıbrıslı Sanatçılar Platformu UK grubunun desteği ile düzenlenecektir.

Hasan Çakmak Uluslararası niteliğe sahip Kıbrıslı Türk bir yazar, gazeteci ve araştırmacı olup Kıbrıslı Türklerin kültürel, sosyal ve sanatsal yakın geçmişine ışık tutan nitelikte kitaplar yazmış bir değerdir.

Eserleri kendisine dünyanın çeşitli ülkelerinden ödüller kazandırmış ve birçok kitapları dünyaca ünlü kütüphanelerin koleksiyonlarına alınmıştır. Örneğin; British Library, Bibliothèque de Genève, American Kongre Kütüphanesi ve Moskova Devlet Kütüphanesi…

Hasan Çakmak etkinlikte kendi çalışmalarına değinmenin yanı sıra “Kıbrıs Kültürü ve Kıbrıslı Türkler” temalı bir konuşma yapacaktır.”

Yazar Hasan Çakmak geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin İstanbul ve Fas’ın Kasablanka şehirlerinde düzenlenen ödül törenlerinde “Uluslararası Yazar” kategorinde 2 ödüle layık görülmüştü.

Hasan Çakmak’ın son olarak kaleme aldığı seyahatname türündeki “Yol” isimli kitabı 3. baskısını yaptı.

10 Mart tarihinde gerçekleşecek etkinlik için katılım davet ile mümkün olacak.