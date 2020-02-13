Haringey’de Barış Küçük’ü öldüren katile ömür boyu hapis cezası verildi

Barış Küçük cinayetinde zanlı olarak tutuklu yargılanan Adam Tarik, yargılandığı mahkemede suçlu bulundu.

Tottenham’da yaşanan 25 yaşındaki Adam Tarik, 1 Haziran gecesi saat 02.30 civarında Barış Küçük’ü bıçaklayarak ölümüne sebep olduğunu mahkemede itiraf etti.

8 Haziranda yaşadığı evden çıkarken polis tarafından yakalanan Cezayir asıllı Adam Tarik, yapılan ara duruşmalar boyunca tutuklu yargılanıyordu.

3 Şubatta tekrar görülmeye başlanan davanın ardından mahkeme heyeti, katil zanlısı Tarik’i suçlu buldu.

Mahkeme bugün yapılan son duruşmanın ardından katil zanlısı Tarik’a en az 30 yıl olmak şartıyla ömür boyu hapis cezası verdi.