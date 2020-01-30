Rumların tüm çabalarına rağmen Özersay Londra’da konuşmasını yaptı

6 hours önce
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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün akşam Londra’da King’s Kolej’de düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Kıbrıslı Rum öğrenciler Özersay’ın etkinliğe katılmasını engellemek amacıyla hem etkinlik öncesi hem de etkinlik boyunca okul önünde eylem yaptı, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan bayrakları açtı, sloganlar attı ve protesto etti.

Tüm engelleme girişimlerine rağmen etkinliği iptal etmeyen ve katılım sağlayan Türk Toplumu temsilcilerine ve organizatörlere teşekkür eden Özersay, “Her platformda Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmamıza kimse engel olamayacak” dedi.

Özersay, “Tüm engelleme girişimlerine ve protestoya rağmen bu akşam Londra’da Kings College’de tam katılımla konuşmamızı yaptık. Her platformda Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmamıza kimse engel olamayacak. 21. Yüzyıl’dayız, konuşacağız, anlatacağız ve haklarımızı her platformda savunmaya devam edeceğiz.

Etkinliği organize eden, katılan katkı koyan herkese teşekkür ederim. Hiç yılmadan yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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