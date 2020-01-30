İskoçya Parlamentosu Birleşik Krallık’tan ayrılık referandumu teklifini kabul etti

İskoçya Parlamentosu İngiltere’den ayrılmak için yeni bir referandum düzenleme teklifini kabul etti.

İngiltere ile Avrupa Birliği’nden ayrılma konusunda fikir ayrılığı yaşayan İskoç hükümetinin parlamentoya sunduğu teklif 54’e karşı 64 oyla kabul edildi.

Fakat bu oylamanın bir referanduma dönüşme ihtimali düşük görülüyor. Zira Birleşik Krallık’ın bir parçası olan İskoçya’nın sandığa gidebilmesi için Londra yönetiminin onayını alması şart. Oysa Başbakan Boris Johnson konuya sıcak bakmadığını net bir şekilde ifade etmiş durumda.

Başbakan, 2014’teki referandumda İskoçların bağımsızlığı reddettiklerini ve bu kararın korunması gerektiğini savunuyor.

2014’teki ilk bağımsızlık referandumunda ne olmuştu?

İskoçya 2014’te bağımsızlık referandumu düzenlemiş ve sandıklara giden yaklaşık 4 milyon 283 bin seçmen yüzde 44.7 oranında ‘evet’ derken, vatandaşların yüzde 55.3’ü ‘hayır’ oyu kullanarak Birleşik Krallık içerisinde varlığını sürdürme kararı almıştı.

Ancak İskoçlar Brexit sebebiyle İngiltere’ye karşı öfkeli. Brexit gerçekleştiği taktirde bedel ödemek istemeyen İskoçların yeni bir bağımsızlık referandumunda daha fazla ‘evet’ oyu verme ihtimali yüksek.

İskoçya’nın ayrılık yanlısı Bakanı Nicola Sturgeon ise Brexit ile ilgili gidişatın tam olarak netleşmesi gerektiğini ve İskoçya’daki olası bir bağımsızlık referandumunun buna göre düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. İskoçya’da Eylül ayında yapılan bir ankete göre Brexit gerçekleşirse birçok İskoç bağımsızlık yönünde oy kullanacak. Bunun yanında bazı İskoç siyasi ve kanun koyucular da Avrupa Birliği’nden ayrılmanın İskoç parlamentosunun elindeki güçleri azaltacağını belirtiyor.