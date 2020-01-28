Türkçe konuşan toplum sanat sergisinde buluştu

İNGİLTERE’DE yaşayan 35 sanatçının 47 eserinden oluşan İkinci Türk Toplumu Sanat Sergisi, Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi 17 Şubat Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

TÜRKİYE’nin Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen sergide geleneksel ve modern resim, heykel, seramik, yağlı boya, karakalem, ebru ve tezhip gibi eserler yer aldı. Sergi, açılış gününde sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergiye Başkonsolos Çınar Ergin, Müsteşar Sezin Yeşildağ ve Ahenk Dereli, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş ve çok sayıda davetli katıldı. Eserleri serginen sanatçılar arasında Başkonsolos Ergin’in askerlik arkadaşı Enfield Belediye Meclis üyesi Mustafa Çetinkaya’da vardı.

EN ÖNEMLİ KAHRAMANLAR

Açılış konuşmasını yapan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Karakuş, “Geçen yıl büyük heyecanla başlattığımız bu yolculukta toplumumuzun giderek artan ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bugün ulaştığınız bu güzellikleri bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Hatırlatmak isterim ki bu yıl 42 sanatçı 90 eseri ile müracaat etmiş ve 35 sanatçının 47 eseri jüri tarafından sergilenmeye layık görülmüştür. Önümüzdeki dönemlerde bu sayılar daha da artacaktır.”

‘BÜYÜK UMUTLARLA YOLA ÇIKTILAR’

Başkonsolos Çınar Ergin de “Değerli Katılımcılar, Başkonsolosluğumuzun Yunus Emre Kültür Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği Türk Toplumu Sanat Sergisi’nin ikincisine hoş geldiniz. Birleşik Krallık’ta toplumsal hayatın her kesiminde önemli çalışmaları bulunan vatandaşlarımız arasında sanatla uğraşanları bir araya getirmeyi hedefleyen bu serginin ilkini geçen sene düzenlemiştik. Geçen sene büyük umutlarla bu yola çıkarken, toplumumuzun ürettiği sanat eserlerinin sergilenmesine imkân tanımanın ötesinde bir amacımız vardı. Sanatla uğraşan ancak eserlerini sergileyecek bir mekân bulamayan vatandaşlarımıza buna uygun bir ortam yaratmak istiyorduk. Yine sanatla uğraşan, fakat her nedense eserlerini sergilemeye layık görmeyen vatandaşlarımızı biraz cesaretlendirmeyi hedefliyorduk. Bu sene, geçen yıla göre sergiye belirgin bir ilgi artışı var. Bu durum da hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi teyit etmektedir. Bu eğilimin daha da kuvvetlenerek devam edeceğinden eminim. Bu nedenle sergiye katılan herkesi medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu serginin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Yunus Emre Kültür Merkezine ve Londra Direktörü Sayın Mehmet Karakuş ile ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum. Çalışmalarını sergileyerek bu serginin gerçek sahibi haline gelen sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkonsolos Ergin, Müsteşarlar Yeşildağ ve Dereli, Yunus Emre Müdürü Dr. Karakuş sanatçıları plaketle ödüllendirdi. Ardından tek tek eserleri inceleyen protokol ve konuklar sergiyi beğeniyle gezdi.

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