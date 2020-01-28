Modacı Emre Tamer Londra Moda Haftasında yeni tasarımlarını sergileyecek

Türk asıllı Avusturyalı tasarımcı Emre Tamer, Yerebatan Sarnıcı’ndan esinlenerek yarattığı “MEDUSA´nın Harem Ziyareti” koleksiyonu ile 15 Şubat tarihinde Londra Moda Haftasında defileye çıkmaya hazırlanıyor.

Londra’da yaşayan moda danışmanı Zeynep Ober’in himayesinde ve ATCA’nın (Ingiliz Türk Kültür Birliği) desteği ile moda severlere sunulacak olan Emre Tamer’in Medusa koleksiyonu, dünyanın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Londra Moda Haftasında 15 Şubatta Millenium Gloucester Hotel’de sergilenecek.

Türk asıllı Avusturyalı tasarımcı Emre Tamer uluslararası bir kariyere sahip. Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesinden hem resim hem de moda tasarımı alanında iki yüksek lisans derecesiyle mezun olan Tamer, aynı zamanda İtalya Venedik Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim aldı. New York´ta threeASFOUR için tasarımcı ve Singapore’da Raffles Design Enstitüsünde öğretim görevlisi olarak çalışan Tamer, aynı zamanda Milano’da Mittel Moda Fashion Ödülleri’nde genç yetenek tasarımcı ödülüne aday gösterilerek Türkiye’yi temsil etti.

Tamer’in tasarımları ve eserleri, aralarında Köln Sanat Fuarı, Fashionclash Festivali, İstanbul Tasarım Bienali, Vienna Ödülleri, Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası birçok festival, bienal ve fuarda sergilendi ve giyildi.

Yaşamını ve moda kariyerini şu an Londra’da sürdüren Emre Tamer, çalışmalarında genel olarak zengin Türk kültüründen esinleniyor. Son olarak, tarihte çok önemli bir rolü olan ve en önemli Türk kültür hazinelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcından esinlenerek “Medusa’nın Harem Ziyareti” adlı koleksiyonunu hazırladı.

Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar Medusa’nın Osmanlı haremine girerek tüm cariyeleri taşa çevirmesi ve sultanın tek gözdesi olmasını anlatan bu koleksiyon, Tamer’in özel yorumuyla Yerebatan Sarnıcındaki Medusa başlarını Londra Moda Haftası’na taşıyacak.

Defilede ünlü oyuncu Wilma Elles, 2018 Türkiye güzeli Şevval Sahin, X Factor finalisti ünlü İngiliz top model Chloe Jasmine ve daha birçok ünlü isim podyuma çıkacak.

Dünya markalarının danışmanı Zeynep Ober’in danışmanlığı ve katkılarıyla gerçekleşecek defile, aynı zamanda ATCA’nın (Ingiliz Türk Kültür Birliği) çatısı ve desteği altında olacak.

Türkiye’nin tarihi güzelliklerinin de tanıtımının yapılacağı ve birçok uluslararası basın tarafından izlenecek olan defileye, bürokratlar, önemli İngiliz-Türk iş insanları ve birçok sürpriz ünlü ismin katılması bekleniyor.