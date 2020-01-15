“Kadın gözüyle yeni yıla merhaba sergisi”

UZUN bir süredir sanat çalışmalarını PAZ-DER’de sürdüren sanatçı Mehmet Arslan’ın öğrencileri eserleri ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Mehmet Arslan yaklaşık üç yıldır Londra’da yaşıyor ve sanat çalışmalarını PAZ-DER’de sürdürüyor. Arslan, bu kez atölye sanatçılarından Elif Tumay’ın eserleri ile sanatseverlerle buluşacak.

Sergi öncesi Londra Gazete’yi ziyaret eden Mehmet Arslan ve öğrencileri Elif Tumay ve Elif Yüzer, hem çalışmaları hem de sergileri hakkında bilgi verdi.

ATÖLYE ARIYORLAR

Şu an ebru, linolyum ve karakalem resim çalışmalarına PazDer’de devam ettiklerini söyleyen eğitmen sanatçı Mehmet Arslan, kendilerine tahsis edilebilecek bir atölye arayışı içinde olduklarını dile getirdi. Amaçlarının para kazanmak değil, toplum üyelerimizin özellikle ev kadınlarının içindeki sanatçı ruhunu dışarıya çıkarmak olduklarını ifade eden Arslan, sabit atölyelerinin olması halinde pek çok insana ulaşabileceklerine inanıyor.

Hali hazırda yeterli alan bulamadıkları için öğrenci kabul etmekte zorluklar yaşadığını aktaran Arslan, üç öğrencisinin kısa sürede sergi açabilecek yetkinliğe ulaştığını söyledi. Mehmet Arslan’dan eğitim alan Elif Tumay bu hafta sonu ebru sergisini, Elif Yüzer Mart ayında linolyum sergisini, Aysel Şervan ise Mayıs ayında ebru, karakalem ve linolyumdan oluşan karma sergisini açacak.

SERGİ BU PAZAR

Yaklaşık bir yıldır sanat çalışmalarını aralıksız sürdüren Elif Tumay, iki çocuk annesi ve Ebru Sanatı çalışmaları ile ilk kişisel sergisini açacak. Tumay, Pazarcık’tan göç edip Londra’ya yerleşen binlerce kadından sadece biri. İçinde biriktirdiği resim aşkı ona her zaman başka bir sorumluluk yüklemiş verdiği mücadele onun sanat çalışmalarında rengarenk birer gökkuşağı olmuş.

İlk sergisini Yeşil Gezegen olarak adlandıran sanatçı Elif Tumay, küresel ısınmaya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istediğini dile getiriyor. Tumay’ın sergisi 19 Ocak – 22 Şubat tarihleri arasında The Garden House Kitapevi’de görücüye çıkacak. Saat 14.00’te açılışı gerçekleşecek olan sergiyi 410 High Rd, Tottenham, London N17 9JB adresinde gezebilirsiniz.