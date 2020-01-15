Limasollular Derneği’nden narsizm ve depresyon hakkında seminer

Birleşik Krallık’ta faal olan Limasollular Derneği UK, yılın ilk etkinliğinde toplum üyelerimizin ruhsal sorunlarına çözüm bulabilmeleri için bir seminer düzenliyor.

Kişinin kendisine tapması, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan Narsizm ve asrın hastalığı depresyon hakkında bilgilerin paylaşılacağı seminere konuşmacı olarak alanlarında başarılı psikologlar Ülkü Kaya ve Türkan Özkent Durmaz katılacak.

Dernek tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli psikologlarımız Ülkü Kaya ve Türkan Özkent Durmaz’ın değerli sunumları ile bir konferans düzenlemiş olan Derneğimiz toplumumuzu bilgilendirme girişimiyle yılın ilk etkinliğini yaşama geçirecektir.

Ülkü Kaya ruhsal hastalıklarla ilgili narsizm, Türkan Özkent Durmaz ise (Life Long Councelling) asrın sıkıntı veren hastalığı depresyon konularında bizleri bilgilendireceklerdir.

Bu seminere tüm üyelerimiz ve halkımız davetlidir. Giriş ücretsizdir.”

19 Ocak pazar günü gerçekleşecek olan seminer, 628/630 Green Lanes Haringay N8 OSD adresinde gerçekleşecek. Saat 14.00’te başlayacak olan seminer öncesinde Saklı Ada – Bir Yol Üstü Gezisi adlı Kuzey Kıbrıs belgeselinin gösterimi yapılacak.