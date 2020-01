Kıbrıslı Türk işadamı Enver Kannur’a Londra’da prestijli ödül

Birleşik Krallık’ta devlet yöneticileri ve kraliyet ailesi üyeleri başta olmak üzere dünya liderlerine, iş ve bilim insanlarına, sanatçılara verilen en prestijli ödüllerden kabul edilen Londra Şehri Özgürlüğü (The Freedom of the City of London) ödülü Enver Kannur’a verildi.

Londra Şehri Özgürlüğü ödülü hayatı boyunca başarılı olmuş, tanınmış veya ün kazanmış kişilere veriliyor.

1237 yılından günümüze kadar süre gelen bir ödül olan Londra Şehri Özgürlüğü, bu güne kadar Prenses Diana, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Nelson Mandela, Bill Gates, Morgan Freeman ve daha nice isme verildi.

1996 yılına kadar sadece İngilizlere ve İngiliz Milletler Topluluğu Vatandaşlarına açık olan ödül artık her milletten insana veriliyor.

Accounting Direct Plus mali müşavirlik ve muhasebe firmasının ortaklarından Enver Kannur, sadece finans alanında elde ettiği başarılarla yetinmeyip, toplumun aktif bir üyesi oldu. 10 yılı aşkın bir süredir üyesi olduğu Southgate Rotary Kulübünün bir dönem başkanlığını da yapan Kannur, Age UK Derneğinin Enfield mütevelli heyetinde yer alıyor ve fahri saymanlığını yürütüyor.

Londra Şehir Yöneticileri tarafından ödüle layık görülen Kannur için bugün bir tören düzenlendi. Törene Kannur’un aile ve arkadaşları katıldı.