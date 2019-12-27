KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’dan yeni yıl mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, yeni yıl öncesi yazılı bir mesaj yayımlayarak Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türk toplumuna seslendi.

Tuncalı mesajında Kıbrıs Türk toplumunun Birleşik Krallık’taki siyaset, ticaret, ekonomi, sanat, hukuk ve daha pek çok alanda göstermiş oldukları başarıları tebrik ederek, diasporanın azimle çalışmaya devam etmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Oya Tuncalı’nın mesajı şöyle:

“İngiltere Kıbrıs Türk Toplumunun Değerli Mensupları, Sevgili Kardeşlerim,

2019 yılı sona ererken ve güzel umutlarla yeni bir yıla girmeye hazırlanırken Birleşik Krallık’ta yaşamlarını sürdüren tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

Uzun yıllardır Birleşik Krallık’a yerleşmiş siz değerli vatandaşlarımızın gayretli çalışma ve başarılarından memnuniyet duymaktayız. Siyaset, ticaret, ekonomi, sanat, hukuk gibi birçok alanda ortaya koymuş olduğunuz başarılı çalışmalar bizlere gurur vermekte ve diasporamızın geleceği için umut olmaktadır. Uzun bir geçmişe sahip olduğumuz garantör ülke Birleşik Krallık ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin en belirleyici faktörlerinden biri sizlerin buradaki varlığıdır. En büyük temennimiz, yurttaşlarımızın birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ederek ülke siyasetinde daha etkin noktalara gelmesi ve toplumsal hayattaki yerini hak ettiği şekilde almasıdır. Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Toplumunun enerjik çalışmalarına devam ederek gücünü hissettirmesi, bu ülkedeki genç nesillerimizin geleceği için çok önemlidir. Bu vesileyle toplumumuzda sosyal, eğitim, kültür, lobicilik gibi birçok alanlarda faaliyet gösteren Derneklerimizin ve Türk Dili ve Kültürü Okullarımızın gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların devamını ve sizlerin bu çalışmalara etkin katılım ve desteğini görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim.

Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıs konusunun kapsamlı bir çözüme ulaşması için iyi niyetli çabalarımızı sürdürüyoruz. Ancak, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle yönetimi ve zenginliği paylaşmaya yanaşmaması, geçmişte olduğu gibi müzakerelerin bugünde başarısız olmasının temel nedenlerinden biridir. Kıbrıs Rum tarafının bu tutumunu değiştirmesi durumunda başlayabilecek yeni sürecin diğer süreçlerden farklı olması, sırf müzakere etmek için müzakere değil sonuç odaklı farklı bir sürecin kurgulanması gerektiği de görülmektedir.

Kıbrıslı Türklere yıllardır uygulanan izolasyon ve ambargoların haklı hiçbir gerekçesinin olmadığını bir kez daha belirterek bu şekilde Kıbrıs’ta çözüme ulaşılmasına katkı yapılmadığının uluslararası toplum tarafından anlaşılması beklentimizdir. Birleşmiş Milletler’in (BM) de son dönemdeki tutumu, Kıbrıs’ta müzakere yoluyla ulaşılacak bir anlaşma için adadaki iki tarafın ve uluslararası aktörlerin doğrudan iletişim içinde olması ve çözümü beklemeden işbirliği yapmasının önünde bir engel olmadığını ortaya koymaktadır.

Sevgili Kardeşlerim,

Temsilciliğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında ve her zaman hizmetindedir. Tüm kadromuz sizlerle ülkemiz arasında köprü vazifesi görmeye devam edecektir. Dayanışma, hoşgörü ve anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle 2020 yılının, paylaşımlarımızın ve dayanışmamızın yılı olmasını diler, toplumumuz, ülkemiz ve tüm insanlık için başarı ve bereket yılı olmasını temenni eder, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.”