Bethany isimli köpek sahiplenilmeyi bekliyor

Yüzündeki biçim bozukluğu ile dünyaya gelen Bethany isimli Labrador cinsi köpek, İngiltere’nin Norwich kentinde bir hayvan barınağında sahiplenilmeyi bekliyor.

Romanya’dan İngiltere Norwich’e getirilen Bethany’nin yüzündeki şekil bozukluklarına göre, köpeğin burnu bir yana doğru eğiliyor, dişleri açıkta kalıyor. Bethany’nin bu durumu sağlığını etkilemiyor.

Bethany’nin kaldığı Safe Rescue For Dogs hayvan barınağının gönüllü destekçilerinden Zoe Casey, insanların Bethany’nin yüzündeki deformasyonun ötesini görmesini istiyor.

Bethany ile ilgili kesinlikle yanlış bir şey olmadığını söyleyen Zoe Casey, Bethany’i şöyle anlatıyor:

“Uyurken horlamıyor bile. İnsanlar ‘Her şeyi doğru yaptığınızdan emin misiniz?’ diye soruyor. Evet eminiz. Çünkü İngiltere Çevre Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan veterinerler onu kontrol etti. Eğer hasta olsaydı, ortaya çıkardı. Çünkü bu onların işi. O Kesinlikle iyi, çok şaşırtıcı, nazik ve mutlu bir köpek. Etrafta koşuyor ve onu çağırdığımızda geri geliyor. Çocukları seviyor. Diğer köpeklerle arası iyi. O sevgi dolu bir köpek.“

​Zoe Casey, sözlerine şunları ekledi:

“İnsanlar mükemmel köpeği arıyor ama bence insanların biraz daha derinlere bakması gerekiyor. Bethany’e normal bir köpek gibi davranan, normal bir aile bulmayı umuyoruz. Biz sadece ona bakacak ve neye benzediğini önemseyecek değil, harika bir köpek olduğunu görecek bir aile istiyoruz. Görünüşü önemsiz.”

43 yaşındaki Casey’nin kız kardeşi Kelly Hare tarafında kurulan Safe Rescue For Dogs hayvan barınağı ülkenin sokak köpeği sorunuyla mücadele etmek için yılda en az bir kez Romanya’ya seyahat ediyor. Hayvan barınağı Bethany’e kalıcı bir ev bulmak istiyor.

Rahatsızlığın sebebi genleri olabilir

Bethany’nin annesi, hamile kaldığında Romanya’da bir sokak köpeğiydi. Romanya’da Bethany’i kontrol eden bir veteriner Bethany’nin yüzündeki şekil bozukluğuna gen karışımının neden olabileceğini düşünüyor.