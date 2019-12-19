Nurten Mehmet son yolculuğuna uğurlandı

Londra Yardım Melekleri (London Angels Cancer Association) Başkanı Nurten Mehmet, ailesi ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

10 Aralık Salı gecesi ani beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Mehmet, toplumu yasa boğmuştu. Kanser hastalıklarına farkındalık yaratmak ve kanser hastalarına destek vermek için Londra Yardım Melekleri Derneğini kuran ve başkanlığını yürüten Mehmet, 75 yaşındaydı.

Nurten Mehmet, 19 Aralık Perşembe sabahı saat 10.00’da Süleymaniye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından ebedi istirahatgahına defnedildi. Chingford Mount Mezarlığında yapılan defin töreninin ardından Mehmet için mevlit okutuldu.

Merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.