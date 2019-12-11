Limasollular UK Derneğinden yeni yıl ziyareti

Birleşik Krallık’taki aktif derneklerden biri olan Limasollular UK, bu yıl da Londra Gazete’yi ziyaret ederek, yeni yıl dileklerinde bulundu.

Dernek başkanı Arife Retvan ve Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Zekai tarafından gerçekleştirilen ziyarette, derneğin geçmiş ve gelecek faaliyetlerinden bahsedildi. Londra Gazete direktörü Yılmaz Özyiğit, Pazarlama Müdürü Osman Besim’in ağırladığı Retvan ve Zekai, nezaket hediye olarak Kıbrıs’a özgü bergamot macunu hediye ettiler.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Londra Gazete’yi ziyaret eden dernek yetkilileri yeni yılın tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve birliktelik getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yıl temennilerini ve beklentilerini aktaran yöneticiler, 2020 yılında daha fazla çalışmayı hedeflediklerini belirterek, Londra Gazete’nin kendilerine verdiği desteğin sürmesi temennisinde bulundular.