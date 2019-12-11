İlker Kılıç için Londra’da anma gecesi düzenleniyor

İŞÇİ Partili Kıbrıslı Türkler (Turkish Cypriot for Labour Party) ve CTP UK, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden İlker Kılıç için anma gecesi düzenliyor.

Uzun yıllar İngiltere’de yaşayan, Kıbrıs Türk sol hareketinin önemli isimlerinden İlker Kılıç, Kıbrıslı toplumun örgütlü mücadelesi ve Londra’daki sosyal haklarını kullanması için çaba harcamıştı.

27 Eylül’de geçirdiği rahatsızlıktan dolayı 72 yaşında hayata veda eden Kılıç’ın beklemeyen ölümü tüm sevenlerini derinden üzmüştü. Londra’da hayatını kaybeden Kılıç, vatanı Kuzey Kıbrıs’ta toprağa verilmişti.

Kılıç için 15 Aralık Pazar günü saat 16.00’da, bir anma gecesi düzenlenecek. Geceye 628-630 Green Lanes, Tottenhamn N8 0SD adresinde yer alan Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ev sahipliği yapacak.

Gece hakkında açıklama yapan İşçi Partili Kıbrıslı Türkler grubu Başkanı Ahmet Hilmi, şunları söyledi:

“İlker Kılıç, sevgi dolu bir koca ve gururlu bir babaydı. Ailesinin kaybı tarif bile edilemez. Lakin İlker Kılıç bizler için ise, enternasyonalist bir aydındı. Ezilen halkın sosyo-politik durumunu geliştirmek için yaşadı, eşitsizliği, adaletsizliğe hep karşı çıktı ve barışı her zaman savundu. Bu nedenden dolayı, hep birlikte İlker Kılıç’ın onurlu yaşam mücadelesini 15 Aralık’ta analım.”