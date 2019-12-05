Bogaziçi Zirvesi’nde “Avrupa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarihsel Mirası Çalışması” ele alındı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 27-29 Kasım arasında organize edilen 10.Bogaziçi Zirvesi’nde bu yıl ilk defa ‘Turkish Heritage in Europe – Avrupa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarihsel Mirası’ konulu panel düzenlendi ve Avrupa’da yaşayan Türklerin tarihsel konumu ele alınarak, konu ilk defa uluslararsı platformda tartışılmış oldu.

Aralarında eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Andres Pastrana, Nikaraqua Ulusal Politikalardan Sorumlu Bakanı, Dr. Paul Herbert Oquist Kelley ve Eski İspanya Başbakanı Rodriguez Zapatero, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan, dünyaca tanınmış ekonomist Tim Ash ve ünlü fon yoneticisi ve yatırımcısı Mark Bobius’un da aralarında bulunduğu yüze yakın konuşmacı konferansa katıldı.

Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil’in daveti ile paneli organize eden, yazar ve aynı zamanda ‘İngiltere’de Türklerin Politik, Ekonomik ve Kültürel Mirası‘ Platformu ile ‘İngiltere’de Türk Miras Günü‘ kurucusu olan Semra Eren-Nijhar uluslarası davet ettiği seçkin konuklar ile Boğaziçi Zirvesi’nde Avrupa’da da bu çalışmayı genişleterek, zirvede ‘Avrupa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarihsel Mirası’ çalışmasının da lansmanı da yapmış oldu.

Panele İngiltere’den Lordlar Kamerası’ndan konuşmacı olarak Lord Balf, Almanya’dan yazar Gültekin Emre ve Bulgaristan’dan Dr. Nikolai Vukov katıldılar. Konuşmacılar sunumlarında İngiltere, Almanya ve Bulgaristan’da Türklerin tarihsel konumuna değinerek Boğaziçi Zirvesi’nin de bu yıl konusu olan ‘Yeni Dünya Düzenine Doğru‘ çalışma içinde konunun önemini vurguladılar.

Semra Eren-Nijhar panel sonrası şunları söyledi. “Öncelikle bu konuyu ilk defa uluslararsı platforma taşımak için beni davet eden Cengiz Özgencil’e teşekkür ederim. Burada olmamız çok önemli, nitekim sadece Avrupa’da Türklerin son yetmiş yıllık göç tarihi ile olmadığımızı ve Avrupa’da bir tarihimizin olduğunu geçte olsa anlatma zamanı geldi. Avrupa Birliği’nde olup olmamamız hiç önemli değil, zaten şu anda beş milyonun üstünde Türk Avrupa’da yaşıyor ve bulundukları ülkelere ekonomik, politik ve külturel olarak katkıda bulunuyorlar. Türkler geçmişte de Avrupa’daydı, şimdi de Avrupa’da, gelecekte de Avrupa’da olacaklar. Bu gerceği göz önünde bulundurarak ortak değerlerimize sahip çıkmamız, bu noktadan hareket ederek öncelikle Avrupa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Kültürel Miras’ı çerçevesinde çalışmalar yapmamız gerekiyor.