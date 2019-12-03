Day-Mer 30. yılında 100 yıllık birikimini kutladı

BİRLEŞİK Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplumların en köklü kurumlarından biri olan Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi, kuruluşunun 30. yılını coşkuyla kutladı.

Kısa adı Day-Mer olan Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi, Türkiye’den İngiltere’ye artan göçün en yoğun olduğu 1989 yılında kurulmuştu. İşçi ve emekçilerin haklarını savunmak, ezilenlerin yanında yer almak için kurulduğu günden bu yana aktif çalışmalar yürüten Day-Mer, yüzlerce üyesi ve binlerce dostuyla aynı duygular içinde kuruluşunun 30. yılını kutladı.

Yaklaşık 1000 adet biletin satıldığı geceye Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı Hackney bölgesindeki Stoke Newintgton Town Hall ev sahipliği yaptı. Kasım 1989 yılında ilk etkinliğini burada gerçekleştiren Day-Mer’liler, 30. yılını kutlamak için yine aynı mekanda bir araya geldi.

Sunuculuğunu Çınar Altun ve Oktay Şahbaz’ın yaptığı gecede açılış ve selamlama konuşmasını Day-Mer Başkanı Aslı Gül gerçekleştirdi.

Başkan Gül, “30 yıl önce ilk etkinliğimizi bu salonda gerçekleştirdik. 30 yılda Day-Mer’i bu noktaya getirmek kolay bir şey değildi. Bu kolektif çalışmanın, dayanışmanın örgütlü mücadelenin sonucuydu. 30 yılda direnişi dayanışmayı ördük. Türkiye ve uluslararası alanda emekçiler ezilenlerle hep dayanışma içerisinde olduk. İngiltere’de tekstil işçileri başta olmak üzere toplumumuzun emek alanında örgütlenmesinin öncülüğünü yaptık. Örgütlü mücadele önemlidir. Örgütlenmeseydik emekçilerin ve işçilerin mücadelesinde etkili olamazdık.” dedi.

30 YILDA 100 YILLIK BİRİKİM

Gecede konuşma yapan bir diğer isim ise yazar Aydın Çubukçu oldu. Day-Mer’in 30 yıllık kurumsal sürecine dikkat çeken Çubukçu, “İnsan hayatında da 30 yıl çok önemlidir. Ama bizim hayatımız genelde yaptığımız işlerle anılır. 30 yılda ne yaptık isek onu yapacağız yine. Day-Mer’e baktığımız da yaşadığı ve yaşattığı her şey belki yüz yıl da yapılamayacak işlerdir. Liverpool’dan Van’a kadar İstanbul’un arka sokakların da ezilen kadınlardan işçilere gazetecilere kadar ezilen tüm kimliklere kadar bunlarla dayanaşan kucaklayan örgütlenerek direnişlerine öncülük eden bir Day-Mer var. 30 yaşında belki ama yüz yılı sığacak işler yaptı 30 yıl yaptığı her iş bir ömre değen bir örgüttür Day-Mer. Böyle bir örgütle anıldığım için gurur duyuyorum.” dedi.

Kutlama gecesinde ayrıca Liverpool Liman işçileri grevinin direniş komitesi üyeleri Kevin Robinson ve Billy Jenkins, Demiryolu İşçileri Sendikası (RMT) Genel Sekreter Yardımcısı Steve Hedley ve Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) Sendikası eski Başkanı Louise Reagan da birer konuşma yaptı.

MÜZİK ŞÖLENİ

Gecede Day-Mer’i anlatan belgesel gösteriminin yanı sıra müzik şöleni de yaşandı. Day-Mer bünyesinde eğitim alan 12-18 yaş arası gençlerden oluşan Yıldızlar Müzik Topluluğunun sahne performansının ardından Sudden Exit grubu, Suna Alan ve Canan Sağar kulakların pasını sildi.

Türkçe, Kürtçe ve İngilizce şarkıların seslendirildiği gecede Suna Alan’ın okuduğu halay türküleriyle katılımcılar hem oynadı hem de eğlendi.

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