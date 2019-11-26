Day-Mer 30. yılını büyük etkinlikle kutlayacak

Birleşik Krallık’ta on yıllardır faaliyet yürüten toplum kurumlarından Day-Mer 30. yılını büyük bir etkinlikle kutlayacak.

“1989 yılında kurulan Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (Day-Mer), karşılaşılan her sorunu yerli ve göçmen emekçilerin birliği açısından ele almış, İngiltere’deki toplumsal sorunlara çözüm aramış, her ülkeden ve milliyetten göçmeler arasında dayanışmayı sağlama yolunda kararlılıkla ilerlemiştir.”

Cümlesiyle kendilerini tanımlayan Day-Mer yönetimi, “Daha güçlü bir Day-Mer için, birlik, dayanışma ve mücadelenin heyecanı ve neşesiyle buluşuyoruz” sloganıyla tüm Day-Mer’lileri ve destekçilerini 30. yıl kutlamasına davet etti.

Evrensel Gazetesinden Aydın Çubukçu, Liverpool Liman İşçilerinden Kevin Robinson, Ulusal Eğitim Birliğinden Louise Regan, Ulusal Demiryolu, Denizyolu ve Ulaşım Birliğinden Steve Hedley ve İşçi Partisi Liverpool Milletvekili Dan Carden’in konuşmacı olarak katılacakları etkinlikte müzik ve eğlence de olacak.

Canan Sağar, Olcay Bayır, Suna Alan ve müzik grupları Sudden Exit ile Yıldızlar Grubu’nun müzik şöleni yaşatacağı etkinlikte kadın halk dansları ekibi de güzel bir şova imza atacak.

1 Aralık Pazar günü saat 16.00’da gerçekleşecek olan etkinliğe Stoke Newington Town Hall ev sahipliği edecek.

10 – 14 yaş arasındakiler için 10 pound olarak açıklanan bilet fiyatları, 15 yaş ve üzerindekiler için 15 pound olarak belirlendi.