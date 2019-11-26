Galler’de radardan kaybolan uçak bulunamadı

52 mins önce
0 33 Bir dakikadan az

Birleşik Krallık’ta radardan kaybolan uçağı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Galler bölgesinde 25 Kasım saat 12.50’de kaybolan uçak bulunamadı. Uçağı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Birimi’nden yapılan açıklamada, hafif bir uçağın saat 12.50 sıralarında Puffin Adası yakınlarında radardan kaybolduğu belirtildi.

Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye botlar gönderildiği ifade edildi.

Uçakta kaç kişinin olduğunun bilinmediği belirtilen açıklamada, polislerin arama çalışmalarında sahil güvenlik ekiplerine destek sağladığı bildirildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 week önce
1,076

Tarihin en uzun direkt uçuşu yapıldı

3 weeks önce
574

Birleşik Krallık’ın dağılabileceğine düşünenlerin oranı yüzde 50’ye yükseldi

3 weeks önce
1,919

Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı

8 October 2019
313

Öfkeli sürücü sahil yolundaki yayaları ezmeye çalıştı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin