Galler’de radardan kaybolan uçak bulunamadı
Birleşik Krallık’ta radardan kaybolan uçağı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.
Galler bölgesinde 25 Kasım saat 12.50’de kaybolan uçak bulunamadı. Uçağı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.
Sahil Güvenlik Birimi’nden yapılan açıklamada, hafif bir uçağın saat 12.50 sıralarında Puffin Adası yakınlarında radardan kaybolduğu belirtildi.
Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye botlar gönderildiği ifade edildi.
Uçakta kaç kişinin olduğunun bilinmediği belirtilen açıklamada, polislerin arama çalışmalarında sahil güvenlik ekiplerine destek sağladığı bildirildi.