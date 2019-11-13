Atatürk hakkında yanlış bilinen gerçekler Londra’da anlatıldı

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (İngiltere ADD) 8 Kasım 2019,Cuma gecesi Grand Palace’da düzenlediği Ata’mızı Anma ve Anlama programını İngiltere ADD İngiltere Gençlik Kolları’nın en genç üyesi olan Hümera Aksoy sundu.

Programın açılış ve selamlama konuşmasını İngiltere ADD Başkanı Jale Özer yaptı. Özer konuşmasına “Fani varlığının, ölümsüzlüğe ulaştığı o acı günden bugüne bütün 10 Kasım’larda olduğu gibi, duygu ve düşüncelerini her zamankinden yoğun bir şekilde yaşıyor, seni özlemle anıyoruz.” diye başladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün alışıla gelmiş liderden farklı olarak, ülkesini parçalanmaktan kurtardıktan sonra savaşı değil barışı savunan bir önder olarak dünyaya ders verdiğini ifade eden Özer, Atatürk’ün kurduğu düzenle yüceltmeyi amaçladığını dile getirdi.

Mustafa Kemal’in askerliğinde kahramanlık destanı yazdığını söyleyen Özer, “Bu askeri deha yanında asıl önemli olan, onu yüzyılın en büyük ölümsüz lideri yapan, sadece bir savaş kazanması değildir. Darmadağın olmuş bir imparatorluktan, savaş yorgunu yoksul bir haktan bir ulus, bir Cumhuriyet yaratabilmiş olmasıdır. Dahası, bir sistem, bir rejim oluşturmuştur. Anayasa, Cumhuriyet, Parlamenter sistem. “Egemenlik Ulusundur” kavramı… Sonra devrimler: Harf devrimi, Latin Alfabesinin kabulü, dil devrimi, Arap dünyasına mesafe koymak, hilafetin kaldırılması, laiklik, kadınlara verilen haklar, şapka devrimi…” dedi.

Günümüzde “Atatürk ilke ve inkılapları gizli-açık aymazlıklarla kaldırılmak isteniyor.” diyen Özer, Türkiye’nin bölünme ve çözülme sürecinde olduğunu fakat milli birliği, ulus-devlet ve üniter yapıyı korumak ve cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmak için azimli olduklarını belirtti.

Başkan Özer’in ardından konuşmasını yapmak üzere gecenin konuğu İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Orhan Çekiç söz aldı.

“Ben bu akşam sizlere bugüne kadar bilinmeyenleri ve yanlışları belgelerle anlatacağım.” sözlerine başlayan Dr. Çekiç, Çanakkale Savaşı döneminden başlayarak Kurtuluş Savaşı’na giden süreci ve sonrasında yaşanan bilinmeyen gerçekleri anlattı.

Konuşmasında belgelerle Atatürk’ün askeri alanda 1917 – 1918 yıllarında verdiği mücadeleleri anlatan Dr. Çekiç, cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün yürüttüğü dış politikaya değindi.

Önce batılı ülkelerle ardından doğulu ülkelerle barış anlaşmaları yapılmasının Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” şiarına ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtı olduğunu söyleyen Çekiç, Hatay’ın son anda ülke topraklarına nasıl katıldığını da anlattı.

Atatürk’ün aramızdan nasıl ayrıldığını ve fazlaca bilinmeyen Savarona günlerini de anlatan Çekiç, katılımcıları duygulandırdı.

Başkan Jale Özer, konuşmasının ardından Atatürkçü düşünceyi anlatma konusunda verdiği desteklerden dolayı Dr. Çekiç’e teşekkür ederek, bir plaket sundu.

Konferansın ardından İngiltere ADD, +1 Türkiye, TGB İngiltere, Azerbaycan Evi, Anadolu Kültür Merkezi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği olmak üzere 6 dernek tarafından hazırlanan Milli Mücadele Sergisi gezildi.

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