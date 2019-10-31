Mağusalılar dayanışma gecesinde buluşacak

İngiltere’de yaşayan Mağusalıları bir araya getirmek için bir dayanışma gecesi düzenlenecek.

İş adamları Hasan Gazi ile Tuncel Nalbantoğlu ve emektar hekim Dr. Teoman Sırrı tarafından organize edilen geceye yoğun katılım olması bekleniyor. 24 Kasım Pazar akşamı Kuzey Londra’daki Grand Palace Düğün Salonunda gerçekleşecek olan gecenin onur konuğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlığını ve Başbakanlığını yapan Dr. Derviş Eroğlu ve eşi olacak.

Usta müzisyen Naci Göçen’in şefliğinde gecede Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu ve TRT sanatçısı Çiğdem Gürdal sahne alacak.

Yemekli bir etkinlik olacak olan gecenin bilet fiyatları ise 50 ile 60 pounda arasında değişiyor. Geceden elde edilen tüm gelirle bağış yapılacak. Kuzey Kıbrıs’ta hizmet veren Mağusa Gazi İlkokulu ve Canbulat İlkokuluna bağışlanacak olan tüm gelirle gece hem büyük bir buluşmaya hem de bir hayır işine vesile olacak.

Geceye katılmak, bilet veya masa almak için Hasan Gazi’ye 0783 137 6767, Tuncel Nalbantoğlu’na 0786 035 9951 veya Dr. Teoman Sırrı’ya 0795 639 4577 numarasından ulaşabilirsiniz.