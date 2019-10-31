Mağusalılar dayanışma gecesinde buluşacak

1 hour önce
0 30 Bir dakikadan az

İngiltere’de yaşayan Mağusalıları bir araya getirmek için bir dayanışma gecesi düzenlenecek.

İş adamları Hasan Gazi ile Tuncel Nalbantoğlu ve emektar hekim Dr. Teoman Sırrı tarafından organize edilen geceye yoğun katılım olması bekleniyor. 24 Kasım Pazar akşamı Kuzey Londra’daki Grand Palace Düğün Salonunda gerçekleşecek olan gecenin onur konuğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlığını ve Başbakanlığını yapan Dr. Derviş Eroğlu ve eşi olacak.

Usta müzisyen Naci Göçen’in şefliğinde gecede Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu ve TRT sanatçısı Çiğdem Gürdal sahne alacak.

Yemekli bir etkinlik olacak olan gecenin bilet fiyatları ise 50 ile 60 pounda arasında değişiyor. Geceden elde edilen tüm gelirle bağış yapılacak. Kuzey Kıbrıs’ta hizmet veren Mağusa Gazi İlkokulu ve Canbulat İlkokuluna bağışlanacak olan tüm gelirle gece hem büyük bir buluşmaya hem de bir hayır işine vesile olacak.

Geceye katılmak, bilet veya masa almak için Hasan Gazi’ye 0783 137 6767, Tuncel Nalbantoğlu’na 0786 035 9951 veya Dr. Teoman Sırrı’ya 0795 639 4577 numarasından ulaşabilirsiniz.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

25 mins önce
16

Londra’da yeni evsizlerin sayısında rekor artış

1 day önce
1,777

İstanbul ve Londra arasında hava köprüsü

2 days önce
277

Londra’da Cumhuriyet coşkusu yaşandı

3 days önce
264

Anadolu lezzetleri Süleymaniye Camisi organizasyonunda tanıtıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin