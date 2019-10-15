TTFF “2019-2020 Sponsorlar Gecesi” yoğun katılımla gerçekleşti

TÜRK Toplumu Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bir etkinlikle 2019-2020 futbol sezonunda farklı kategorilerde sponsorluklar üstlenen firma ve kişiler tanıtılarak katkılarından dolayı plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

TTFF tarafından düzenlenen etkinlik 11 Ekim Cumartesi akşamı Kuzey Londra’daki Wadham Lodge Sports Ground’da gerçekleştirildi. Geceye, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy onur konukları olarak katıldı.

TTFF 2019-2020 ana sponsoru bu yıl da Kıbrıs’ın önde gelen inşaat firmalarından AKOL Group oldu. KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın da sponsor olduğu TTFF’nin sponsorları arasında İngiltere’de faaliyet gösteren iş dünyasından çok sayıda isim ve firma var.

Gecede yapılan konuşmalarda KKTC hükümetinin her zaman İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin yanında olduğu vurgulandı, “birlikten güç doğar” mesajı verildi.

Açılış ve selamlama konuşmasını yapan TTFF Başkanı Serdar Sarı, KKTC’yi tanıtmak, kültürümüzü gençlere aktarmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Sarı, görevlerini layıkıyla yapmaya özen gösterdiklerini ifade ederek devletlerinin tanımasını sağlamak, Kıbrıs Türk kimliğini yaşatmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Sarı konuşmasının ardından sözü KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’ya vedri. Tuncalı, Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun İngiltere’de çok güçlü bir camia olduğunu belirterek gençleri spor amacıyla bir araya getirdiklerini söyledi. Federasyonun yaptığı çalışmalarla Kıbrıslı Türk gençleri bir araya getirdiğini belirten Tuncalı, buna destek olan KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür etti.

Tuncalı’dan sonra söz alan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 43 yıldır zorluklara rağmen çalışan federasyonun, aile bütünlüğünü de sağladığını söyledi. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin birlik ve beraberliğinin önemine değinen Taçoy, bu birlikteliğin KKTC’ye yansıyarak güç vereceğini ifade etti.

Taçoy, federasyonun, KKTC’nin de ihtiyacı olan takım halinde hareket etmeyi sağlayabilecek güce sahip olduğunu belirtti. Hükümetin her zaman İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu ifade eden Taçoy, Birleşik Krallık’ta Kıbrıs Türk halkının farklı konumunun hissedilmesi amacıyla çabaların süreceğini söyledi.

Taçoy’un ardından konuşan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise KKTC’den kilometrelerce uzakta olan Kıbrıslı Türk gençlerin değişik kültürler arasında kendi kültürüne sahip çıkması ve tanıması için gösterilen gayreti takdir etti. Federasyon çatısı altında toplanan Kıbrıslı Türk gençlerin, birlikteliğinden güç doğduğunu vurgulayan Üstel, “Gençlerimizin bir arada olması, kendi örf, adet, kültürleriyle birlikte spor faaliyeti yapması güzel bir olaydır. Bunu sürdürülebilir kılmak daha da önemlidir. Desteklerin daha önceden verilmesi gerekirdi belki ama bundan sonra destek daha fazla olacaktır” dedi.

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk gençleri, KKTC’deki gençlerle buluşturmak için daha etkin faaliyetler yapılacağını söyleyen Üstel, asimilasyonun önüne geçmek için gençlerle daha çok bir arada olmayı amaçladıklarını belirtti. Üstel, KKTC’de faaliyet gösteren birçok şirketin İngiltere’deki Kıbrıslı Türklere verdiği desteğin onur verici olduğunu ifade ederek “Artık İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin sesine daha çok kulak vereceğiz. Hükümetimiz yanınızdadır” mesajı verdi.

TTFF 2019-2020 sezonu sponsorları şöyle: AKOL Group, Euromed Maritime Taşımacılık Şirketi, ADPL, Cyprus Paradise, Caria Holidays, Best Motors, Balıkçıoğlu Kıbrıs Tiyatrosu, Mustafa Ercen, 1 Stop MOT Centre, Erbiller, Dosthane, Akdeniz Süpermarket, CML Steel, Cudworth Taxi, ID Taxi, Mems Barbers, Coversure Insurance, Vatan Catering ve Worth’s Bakery

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