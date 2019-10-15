İngiltere’de işsizlik yüzde 3,9 seviyesini korumaya devam etti

İNGİLİZ Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ülkede Haziran ve Ağustos kapsayan üç aylık dönemde işsizlik oranı yüzde 3,9 olarak kaydedildi. Rapora göre, işsizlik, 22 binlik artışla 1.31 milyon seviyesine ulaştı.

Bloomberg anketine katılan 34 ekonomistin beklenti aralığı 3.7 ve 3.9 arasında değişiyordu.

Eylül ayında işsiz sayısında 21.1 bin artış yaşandı. İşsizlik haklarından yararlanmak için başvuranların oranı beklentilere paralel yüzde 3.3 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere’de işsizlik Haziran-Ağustos aylarında yüzde 3.8’lik beklentilerin hafif üzerinde yüzde 3.9 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran- Ağustos arasında istihdam 56 bin azalarak 32.69 milyona düştü.