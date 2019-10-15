KTGBİ’li gençler KKTC Ekonomi Bakanı Taçoy ile bir araya geldi

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’nin daveti üzerine, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy İngiltere’de doğup büyüyen gençlerle bir araya geldi.

12 Ekim Cumartesi günü gençlerle bir araya gelen Taçoy, yeni neslin aidiyet duygusunu artıracak faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

KTGBİ’li gençler ise Kuzey Kıbrıs’a olan bağlarını güçlendirmek için sürekli memleketlerini ziyaret etmeye çalıştıklarını belirtti.

KTGBİ yetkilileri “Elbirliğiyle KKTC’ye sahip çıkmak ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak” başlıklı öneri raporu sundu.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, “Burada yaşayan gençlerimizi örgütlemek için çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Kuzey Kıbrıs’ı geleceğe gençler taşıyacak. Dolayısıyla bizler KTGBİ olarak görüyorum ki paylaşımcı, hoşgörülü, çalışkan ve duyarlı bireyler olarak İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ın sesi olmak için kararlıyız. Varoluş mücadelemize, geleceğimize ve kimliğimize sahip çıkacağız” dedi.

Taçoy, “Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler birlik ve beraberlik içinde güçlü bir diaspora oluşturmalı. Bu nedenden dolayı buradaki gençlerimiz bizim için önemli bir anlam taşıyor, gençlerimizin eğitim, kültür, spor ve sosyal alanlarda faaliyet göstermesi kaçınılmazdır.

Asimilasyonu hep birlikte önlemek için KKTC ve İngiltere arasında güçlü bir köprü oluşturacağız, gençlerin sunduğu önerileri hayata geçirmek için gerekeni yapacağız. ”

Her zaman gençlerin içinde olduğunu ve desteklediğini belirten Taçoy, “İngiltere başta olmak üzere yurt dışındaki gençlerimizin Kıbrıs’a gelişlerini kolaylaştıracak, bağlarını güçlendirecek adımları atarken, Kıbrıs’taki tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıyacakları projeleri üretmek adına da çalışmalar yapmaktayız” dedi.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu da amaçlarının özellikle bu ülkede doğup büyüyen gençlere kendi kültürlerini ve tarihlerini tanıtmak olduğunu ifade ederek, özellikle KKTC Gençlik Dairesi ile önemli işbirliğine imza atmaya hazırlandıklarını söyledi. İki ülke arasında bulunan gençleri bir araya getirip projeler gerçekleştirmeyi hedefleyen KTGBİ, böylesi çalışmalarla aidiyet duygusunu artıracağını belirtti.