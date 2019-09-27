Acı haber: İlker Kılıç’ı Kaybettik

Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan, Kıbrıs Türk örgütlü mücadelesini önemli isimlerinden İlker Kılıç yaşamını kaybetti.

CTP Londra ve Demokrasi Derneği’nde uzun yıllar başkanlığını da yapan İlker Kılıç, bir süredir tedavi görmekteydi.

31 Aralık 1945 Baf doğumlu olan Kılıç, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de ilk üyeleri arasına yer alıyor.

Kılıç, Türkiye’deki 68 öğrenci hareketinin lider isimleri arasında yer alırken, aynı gençlerin CTP içerisinde örgütlenmesinde de öncülük etmişti.