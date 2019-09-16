Aleviler Londra’da ‘Aşure Lokması’ paylaştı

LONDRA’DA yaşayan yüzlerce Alevi İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde ‘Aşure Günü’ dolayısıyla bir araya geldi.

Kerbela Katliamı’nın 1339. Yıldönümü Londra’nın Wood Green’de bölgesinde bulunan İngiltere Cemevi ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Aşure günüyle anıldı. Hazırlanan yaklaşık 2 ton Aşure çorbası 15 Eylül 2018 Pazar günü yüzlerce kişiye ikram edildi.

Muharrem Matem oruçlarının tutulmasının ardından İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi tarafından düzenlenen Aşure Günü programında, yakılan çerağlar ve okunan gülbankların ardından program sona erdi.

Programa siyasi temsilcilerin yanı sıra toplum liderleri ve üyeleri katıldı. Londra Gazete’ye açıklama yapan İngiltere AKM ve Cemevi Başkanı Kadir Yürük, Aşure lokmasının hazırlanması ve dağıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

“Muharrem oruçlarımız bittikten sonra bu yıl da İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde tüm köy ve yöre derneklerimizin katılımıyla Aşure Lokması hazırlayıp paylaştık. Emeği geçen canlarımıza, misafirlerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. Lokmalarımız ve çalışanlarımızın emekleri Hakk katında kabul olsun, Hızır yoldaşımız ola, Aşk ile.”

Programa katılan Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün genç yaşta aramızdan ayrılan eski başkanımız Tugay Hurman’ın yokluğunda ilk Aşuremiz; yine Gülbahar (Aslan) canımızın anması var. Bu yıl kötü bir yıl oldu, bu yıl acı bir yıl oldu. Aynen Muharrem’de 12 İmam’ların, Kerbela’nın acısını yaşar daha sonra Aşure’lerle birlikte barışa, umuda, mutluluğa tekrar dönmemiz koşuluyla olduğu gibi canlarımızı ömür boyu hatırlayacağız. Onların hüzünleri, anıları bizimle olacak ama Aşure’lerle geleceğe tekrar umutla bakmak onları da umutla yaşatmak için bugün Aşure’lerimizi paylaşacağız. Aşuremiz bir kazanda farklı olan tahılların bir renge dönüşmesidir. Aşure’lerimiz farklı tatların bir tada dönüşmesidir.”

ALEVİLİKTE AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Hz Muhammed’in torunu olan İmam Hüseyin’in Kerbela çölünde şehit edilmesiyle Muharrem Orucu Aleviler için aynı zamanda bir Matem Orucu da olmuştur. Bununla beraber Aşure çorbasının da Aleviler için anlam ve önemi diğer toplumlardan farklı olmuştur.

Hz. Hüseyin, Kerbela’da şehit edilmeden önce Muharrem ayında tutulan oruçtan sonra pişirilen Aşure çorbası bir şenlik havasında yapılıp paylaşılıyordu. İmam Hüseyin’in şahadetinden sonraki tarihlerden itibaren ise, Aşure çorbası şenlik havasından uzak bir şekilde başta Kerbela şehitleri ve 12 imamlar olmak üzere bu yolda canlarını veren bütün şehitlerin anılarına bağlılığın bir gereği olarak pişirilip dağıtıldı. Günümüzde de bu şekilde yerine getiriliyor.