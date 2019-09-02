KKTC Londra Eğitim Müşaviri Özçelik emekli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik emekliye ayrılması nedeniyle bir mesaj yayınlayarak eğitim camiasına veda etti.

KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, 31 Ağustos tarihi itibarıyla emekliye ayrılması nedeniyle bir veda mesajı yayınladı.

Mesajında görev yaptığı süre içinde tanıştığı eğitim camiasına teşekkür eden Gülgün Özçelik, İngiltere Türk toplumuna çocuklarını Türk okullarına göndermeleri çağrısı yaptı.

Gülgün Özçelik’in mesajı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 3.5 yıl önce Eğitim ve Kültür Ataşesi olarak görevlendirildiğim Londra’da görevimi tamamlayarak, 31 Ağustos 2019 itibariyle emekliye ayrılıyorum. Görev yaptığım sürede, İngiltere’de yaşayan çocuklarımızın dillerini ve kültürlerini unutmamaları için harcanan çabalara şahit oldum. Öğrencisinden velisine, öğretmeninden okul yöneticisine her kesimin özverisine hayran oldum.

Gerek ben, gerekse Kuzey Kıbrıs’tan gelen öğretmen arkadaşlarımız, çocuklarımıza hizmet için buradayız. Onların eğitimine ufacık da olsa bir katkı koymak en önde gelen görevimizdir.

İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu bünyesinde bulunan okullarda görevlendirilen 11 öğretmenimiz bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda 1 yıllığına gelen öğretmenlerin görev süreleri, 2017 yılından itibaren 2 yıllığına çıkarılmıştır. Bu sayede öğretmenlerin daha verimli olmaları sağlanmıştır.

Vatanlarından uzak yaşayan anne-babalardan, çocuklarını mutlaka Türk Dili ve Kültürü Okullarına göndermelerini istiyoruz. Öğrencilerimiz okullarımızda sadece Türkçe öğrenmekle kalmıyor, tarihimizi, değerlerimizi, mutfağımızı, müziğimizi, kısacası kültürümüzü de öğreniyorlar. Ancak, haftada 1 gün alınan Türkçe dersinin tek başına yeterli olmadığını, mutlaka evlerinizde Türkçe konuşmanız gerektiğini de vurgulamak isterim.

Sayın veliler, İngiltere’de Türkçe’nin bir yabancı dil sayıldığını unutmayın. Çocuklarınızın Türkçe GCSE ve A Level sınavlarında gösterecekleri başarı eğitim hayatlarında ve daha sonra da iş hayatlarında kendilerine avantaj sağlayacaktır.

Görevimi yerine getirirken, tanıştığım tüm eğitim gönüllülerine, veli ve öğrencilere en içten dileklerimle teşekkür eder, bu özverili çalışmalarında daha nice başarılar dilerim.”