Britanya’daki başarılı Kıbrıslı Türkler CTCA UK Galasında ödüllendirilecek

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK), Britanya’daki Kıbrıslı Türklerin başarılarını kutlayacağı ikinci Gala ve Ödül Töreni’ni 12 Ekim Cumartesi gecesi gerçekleştirecek. Merkez Londra’da, Bloomsbury’deki Royal National Hotel’de düzenlenecek olan black tie etkinlikte, ödül töreninin yanı sıra canlı müzik, dans ve eğlence de olacak.

Gecede verilecek olan 26 ödül arasında Yılın Kadın ve Erkek Rol Modelleri, Yükselen Yıldızlar ve Hayat Boyu Başarı Ödülü de yer alıyor. Gala’nın ilk kez düzenlendiği 2017 yılında, ödül kazananlar arasında çığır açan aktivist Akile Işın, iş insanı ve BBC Dragonlarından Touker Suleyman, ünlü şef Selin Kiaizim ve televizyon siması Kem Cetinay da vardı.

2019 yılının kazananları, CTCA’in ve toplumun önde gelenlerinden oluşan bir jüri tarafından belirlenecek. En İyi Sivil Toplum Aktivisti ödülü halk oylaması ile belirlenecek. Adaylar ve nasıl oy verileceği Eylül ayı başında duyurulacak.

Şirketler de etkinlik veya ödül sponsoru olarak ve etkinlik broşürüne reklam vererek Gala’nın bir parçası olabilecek. İlgilenenlerin en kısa zamanda CTCA UK Başkanı Leyla Kemal ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Gecenin biletleri Eventbrite’ta online olarak satışa çıkarılırken ve Londra’nın farklı noktalarında CTCA üyelerinden temin edilebilecek. Üç çeşit yemek, şarap ve alkolsüz içeceklerin dahil olduğu biletler £65’dan satışa çıkacak ve masalarda en fazla 12 kişi oturacak. 15 Eylül Pazar gününe kadar alındığı takdirde ise bilet fiyatı £60 olacak.

Etkinliğin tüm kazancı CTCA UK’nin gelecek projeleri için kullanılacak. Kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına dayanan CTCA UK, tam zamanlı bir eleman ve bir bina edinerek topluma daha iyi hizmet etmeyi amaçlıyor.

Biletler ve daha fazla bilgi için Eventbrite (https://bit.ly/2UaLhE4) veya facebook.com/ctcauk adresini ziyaret edebilir, info@ctcauk.com adresine email atabilir veya 07496 267 033 / 07949 785 037 / 07950 576 708 numaralarını arayabilirsiniz.