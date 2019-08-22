İngiltere Cemevi öğrenciler ve yetişkinler için kurslar açıyor

LONDRA başta olmak üzere Birleşik Krallık genelinde Alevi inanç ve kültür merkezi olarak büyük bir otoriteye sahip olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM Cemevi) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında okul çağındaki bireyler ve yetişkinler için kurslar açacak.

İAKM Cemevi, sadece inanç ve kültür merkezi olmanın yanı sıra aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak da başta toplum üyeleri olmak üzere her kesimden insana hizmet verecek. 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacak kurslarda hem okul çağınki bireyler hem de yetişkinler pek çok farklı konuda alanında uzman öğretmenlerden ders alacak.

Daha başarılı gelecek nesiller yetiştirmek ve kendisini kültür sanat veya pozitif bilimlerde ilerletmek isteyenlere amme hizmeti niteliğindeki kurslar cüzi miktardaki ücretlerle sunulacak.

İAKM Cemevinin yeni eğitim sezonunda vereceği kurslar hakkında açıklama yapan Eğitim Koordinatörü Alkan Karaçam aynı zamanda doktora eğitimi almış bir Türkçe öğretmeni.

İAKM Cemevi Eğitim Koordinatörü ve Türkçe öğretmeni Alkan Karaçam, “Modern dünyanın en önemli parametrelerinden biri eğitimdir. Eğitimin önemi günden güne artmaktadır. Eğitim dereceniz sizi toplumda daha önemli bir insan yapar. Eğitim sadece bireysel fayda sağlamaz. Toplumsal birçok fayda da sağlar. Eğitimli toplumda sorunlar daha kolay çözülür. Toplumsal barış daha kolay temin edilir. Toplum üyelerimizin eğitimine ve kendilerini geliştirmelerine mutlaka katkı sunacak olan Key Stage, Science, açılımı Genereal Certificata of Education olan GCSE sınavlarına hazırlık, Matematik, Türkçe, Kürtçe dersleri, yetişkinler için İngilizce (ESOL), Alevilik, semah, halk oyunları başta olmak üzere bağlama, gitar, keman, piyano, tiyatro/drama, diksiyon, resim, satranç, pilates, zumba derslerimiz olacak.” dedi.

9 Eylül Pazartesi başlayacak olan kurslar 28 Haziran 2020’de sona erecek. Üç dönemden oluşacak ders programlarına Christmas ve Easter dönemlerinde ara verilecek.

İAKM Cemevi tarafından gerçekleştirilecek kurslar hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt için 020 3887 3551 numaralı telefonu arayabilir veya Wood Green’de 19 Clarendon Road, Hornsey, N8 0DD adresindeki cemevi binasını ziyaret edebilirsiniz.