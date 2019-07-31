Dalston’da sokakta yaşayan Türk otobüs durağında ölü bulundu

SOKAKTA yaşayan Mustafa isimli Türk, aylardır yaşamak zorunda kaldığı otobüs durağında ölü bulundu.

Doğu Londra’nın Dalston bölgesindeki bir otobüs durağında yaşam mücadelesi veren Mustafa’nın 30 Temmuz Salı sabahı öldüğü duyuruldu. Sabah saat 6.15 civarında olay yerine gelen polis ekipleri otobüs durağını kapatarak güvenlik şeridi çekti.

Metropoliten Polis sözcüsü, Mustafa’nın ölümünün şüpheli olmadığını açıkladı. Mustafa’nın sokakta ölmesinin ardından şok geçiren bölge sakinleri, Hackney Belediyesinin uyarılara rağmen gerekli önlemleri almadıklarını savundu.

Hackney Belediyesinden yapılan açıklamada ise Mustafa’nın ölümü sebebiyle derin üzüntü yaşadıklarını, konuyla ilgilenen birimin daha önce Mustafa ile ilgilendiklerini fakat sonrasında Mustafa’nın yardımları kabul etmediği iddia edildi.

Aile içi istismar destek ağı olan Sistah Space’in kurucusu Ngozi Fulani, günler öncesinde Mustafa’nın otobüs durağında uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Hackney Belediyesini ve ilgilileri derhal harekete geçmeye çağırmıştı.

Mustafa’nın çaresizce hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan Fulani, “Tek istediğim, onun ölmesine izin verilmemesiydi. Orada haftalarca hatta aylarca yaşıyordu ama son zamanlarda durumunun kötüleştiğini fark ettim. Artık yattığı yerden kalkamayacak haldeydi. Öyle kızgınım ki, Hackney gibi gelecek vaat eden bir bölgede yaşlı bir adamın bir köpek gibi ölüme terk edilmesi hepimize utanç vermeli.” dedi.

Hackney Belediyesi, adamın art arda sosyal yardım gruplarından gelen yardımları reddettiğini, ancak doğru destek önerildiğinden emin olmak için bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

Hackney Belediye Başkanı Phil Glanville, Hackney Gazetesi’ne verdiği demeçte, “Belediyedeki herkes, bu adamın ölümünü duydukları için çok üzülüyor ve bu zor zamanda ailesine ve arkadaşlarına en derin başsağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz. Hiç kimse Hackney sokaklarında bu vaziyette ölmemelidir.” dedi.