Enfield’de toplumumuzu temsil eden meclis üyeleri Corbyn ile buluştu

İŞÇİ Partisi tarafından yayımlanan Yerel Kamu Hizmetlerini Demokratikleştirme raporunun sunumuna katılan Enfiled bölgesinde toplumumuzu temsil eden meclis üyeleri, parti başkanı Jeremy Corbyn ile bir araya geldi.

Ulusal ve Yerel Hükümet Memurları Birliği, Kamu Çalışanları Ulusal Birliği ve Sağlık Hizmetleri Çalışanları Konfederasyonun birleşiminden kurulan Unison sendikasında 20 Temmuz Cumartesi günü geçekleşen sunuma Enfield Belediyesinden dört meclis üyesi katıldı. Toplumumuzu temsilen sunuma katılan Tolga Aramaz ve Yasemin Brett’e, Anne Brown ve Charith Gunawardena eşlik etti.

İşçi Partisi tarafından hazırlanan raporda Margaret Thatcher hükümeti sırasında oluşturulan yasal çerçeveyi değiştirerek belediyelerin kaynak içi kamu hizmetlerinde daha kolay hale getirme planları olduğu yer aldı.

Rapor, dış kaynak kullanımının kamuoyunda başarısız olduğunu ve bu çerçevenin dış kaynak kullanımını engelleyen ve adil ücretler, işçi hakları, 2000 Bilgi Özgürlüğü Yasası ve 1998 İnsan Hakları Yasası’na uygunluk gibi yerel iş gücü ve yerel ürünlerin gereklilikleri, cinsiyet ödeme denetimleri, azami sözleşme süreleri, performansın izlenmesi için hükümler, toplum yararı primleri ve yasadışılıkla meşgul olan tarafların katılımı, uygunsuz vergi uygulamaları veya yolsuzlukları içeriyor.

Raporun sunumuna İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve Maliye Gölge Bakanı John McDonnell de katıldı. Aramaz ve Brett de sunuma katılan Corbyn ile bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Londra Gazete’ye konuşan Tolga Aramaz, “Bu raporu kesinlikle memnuniyetle karşılıyorum ve dış kaynak kullanımının kamuoyunda başarısız olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz.

Daha iyi bir değer elde etmek için öncelikle kamu hizmetlerinde ve ikinci olarak da etkinliğin sağlanması için hizmetlerin uygun demokratik hesap verebilirliğine sahip olmamız gerekir.

Kamu hizmetleri kar sağlamak için kullanılmamalı, sadece kamu ihtiyaçlarını karşılama uğruna orada bulunmalı, bu yüzden bunu mümkün kılmak için kaynak kullanmalıyız.

Birkaç yıldan beri, Enfield Konseyi bunu gündeminde geçirdi ve mümkün olan yerlerde kaynağa odaklanmayı hedefliyor.” dedi.