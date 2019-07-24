İngiltere Kadın Platformu kuruluşunun 10. yıllını kutladı

LONDRA’DA kadınlara yönelik çalışmalarıyla uluslararası kitlelere ulaşan İngiltere Kadın Platformu, (WPUK) düzenlenen bir resepsiyonla 10. yılını kutladı. Resepsiyona platform üyeleri, proje ortakları, gönüllü çalışanları ve destek grubu üyeleriyle, Enfield Belediye Meclis Üyesi Ayfer Orhan, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şarlak ve İngiltere’deki Hercules Construction şirketi kurucusu, Genel Müdürü Brusk Kıvılcım Korkmaz da katıldı.

Korkmaz, geçen ay Avusturya’da düzenlenen Iron Man Challenge yarışına WPUK adına katılarak platform için 10 bin pound fon sağlamıştı. Bu anlamlı jestinden dolayı Korkmaz’a plaket verilerek teşekkür edildi. WPUK’nin kurucu başkanı Nilgün Yıldırım açılış konuşmasında, platformun başarılarını şöyle sıraladı: “2010 yılında Londra Büyükşehir Belediyesi Başkanı Boris Johnson tarafından kendilerine ‘Yılın Kurumu’ unvanını kazandıran, Rainbow projesi, Lifetime Learning Charity ile partner olarak gerçekleştirdikleri Women in Enterprise (WE) projesi, Queen Mary Üniversitesi’nden Araştırmacı Psikolog Özlem Eylem ile birlikte gerçekleştirilen toplumla etkileşim alanında aynı üniversite tarafından 2 ödüle layık görülen Moments projeleri”.

Yıldırım ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı, ressam Zerrin Tekindor’un kendilerine ‘Sanat Danışmanı’ olarak destek vereceğinden onur duyduklarını dile getirdi. Daha önceki sanat danışmanları ressam ve sahne dekor ve kostüm tasarımcısı Bahar Sert’e 5 yıl, devlet bale sanatçısı ve koreograf Aysun Aslan’a 4 yıl süreyle hizmet ettikleri için platformun şükranlarını sundu.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Canary Warf’daki Türk mekanı Jazzgir Restaurant’ın sahibi Ali Eren Balıkel ve Brusk Kıvılcım Korkmaz 10 bin poundluk bağışı WPUK Başkanı Yıldırım’a takdim etti. Yıldırım, “Farklılıklar bizi çok daha güzel yapıyor. Sizlerin desteği ile büyümeye devam edeceğiz ve projelerimiz toplumumuzda daha büyük etkiler uyandıracak.” dedi.

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