Polis, müşterisini bıçaklayan Halil Ateş’i arıyor

Çalıştığı markette 1,40 pounda satılan içeceği genç müşteriye 2 pounda satmak isteyince aralarında tartışma çıktığı iddia edilen Halil Ateş’in, müşteriye saldırdığı ve onu bıçakla yaraladığı öne sürülüyor.

Evening Standard gazetesinde yer alan habere göre 40 yaşındaki Halil Genç adlı market çalışanı 19 yaşındaki müşterisini yumruklamak ve bıçaklamak suçundan polis tarafından aranıyor.

27 Nisan saat 11.00 sularında gerçekleşen olayda Ateş’in, 1,40 pound olan içecek için müşteriden 2 pound tahsil etmek istemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşanıyor. Sözlü tartışma alevlenerek saldırıya dönüşüyor ve Ateş, tezgahın üstüne çıkıp müşterisine yumruk atıyor, ardından 4 cm uzunluğundaki salata bıçağı ile genç adamı yaralıyor.

Polise ifade veren müşteri, olay yerinden kaçarak uzaklaştığını fakat öncesinde karnında keskin bir acı hissettiğini söyledi.

Midesinden bıçaklanan 19 yaşındaki, hayati tehlikesi olmamasına rağmen kontrol için Doğu Londra’daki bir hastaneye götürüldü.

Metropoliten Polis Teşkilatı merkezi Scotland Yard, bugün yaptığı açıklamada Ateş’in bulunması için toplumdan yardım istedi.

Polis, Halil Ateş’i yaklaşık 180cm boyunda, iri yapılı, kısa dalgalı saçı ve bıyığa sahip, sağ kolunda yara izleri olan biri olarak tanımladı.

Olay sonrasında olay yerinde inceleme yapmak için görevlendirilen Gary Watson, market çalışanlarının engelleyici tavır içinde olduklarını ve CCTV kamera kayıtlarının incelenmesine izin vermediklerini rapor etti.

Yaşananların ardından kimlikleri açıklanmayan 20, 30 ve 31 yaşındaki üç erkek ile 34 yaşındaki bir kadının olay yerinde polisi engelleme şüphesiyle tutuklanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Gazete, olayın yaşandığı marketle iletişime geçtiklerini fakat market sahibinin değiştiği yanıtını aldıklarını belirtip, saldırı ve CCTV kamera görüntüleri hakkında bilgi alamadıklarını aktardı.

Polis topluma çağrı yaparak Halil Ateş’in nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olanların kendilerine ulaşmalarını istedi.

Ateş hakkında bilgisi olanların CAD 8512/27APR kodu ile 101 numaralı telefonu aramaları ya da kimliklerini gizleyerek 0800 555 111 telefon numarasından Crimestoppers hattını aramaları talep edildi.