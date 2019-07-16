Türk öğrencilerden 15 Temmuz anısına resim sergisi

İngiltere’de faaliyet gösteren Türkçe eğitim kurumlarının öğrencilerinin 15 Temmuz darbe girişimini hakkında yaptığı resimlerin sergisi açıldı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlıklarının Londra Eğitim Müşavirlikleri ile Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle düzenlediği sergide onlarca eser yer aldı. Sergi, Türk derneklerine bağlı okullarda Türkçe ve Türk kültürü dersi alan Türk çocukların resimleri arasından seçilen 29 parçadan oluştu.

Sergide bir konuşma yapan Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, şunları söyledi:

“Her zaman bir resim sergisine konu teşkil etmeyecek, kendine özgü bir olayın sebeplerini anmak, nereden nereye geldik bunları tartışmak ve bunları çocuk gözüyle resimlere yansıtmak üzere toplandık. 15 Temmuz 2019 tarihinde belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hain darbe girişimine maruz kaldı. Son derece gelişmiş, sofistike; bir o kadar da sinsi bir terör örgütünün hiç daha evvel görülmemiş yöntemlerle demokrasimiz, milli birliğimiz tehdit edildi.”

Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal Anadolu Haber Ajansına yaptığı açıklamada, görev bölgelerindeki 42 Türk dernek okulu, 40 İngiliz okulu olmak üzere toplam 82 okulda eğitim gören yaklaşık 3 bin öğrenciye Türkçe ve Türk kültürü dersi verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle çocuklarımızın gözünden 15 Temmuz konulu bir resim sergisi organize ettik. 29 okulumuzdan 29 resim sergileniyor. Çocuklarımız o güne ilişkin duygularını veya yaşadıklarını öğretmenlerinin organizasyonuyla resmetmeye çalıştılar.”

Resimlerin seçiminde kendisinin de rol aldığını belirten Ünsal, “Hakikaten çok etkileyici anlatımlar içeren resimler var.” dedi.

SERGİ 22 TEMMUZ’DA BİTECEK

Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş ise resim sergisine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, serginin 22 Temmuz’a kadar açık kalacağını kaydetti.

Karakuş, 15 Temmuz darbe girişiminin çocukların gözünden resmedilmesinin anlamının altını çizerek, Türk milletinin darbe girişimini atlatmış olmanın sevincini yaşadığını, serginin de çocukların bu olayları nasıl anladığını ve neler hissettiğini gösterdiğini söyledi.

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