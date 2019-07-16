UID UK tarafından 15 Temmuz paneli gerçekleşti

ULUSLARARASI Demokratlar Birliği İngiltere (UID UK) tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin panel düzenlendi. Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın, AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AKP Londra Temsilcisi Abdurrahim Boynukalın ve darbe girişimi gecesi yaralanan Enes Babacan’ın konuşmacı olduğu panele Türk ve yabancı dinleyiciler katıldı.

Büyükelçi Ümit Yalçın, uluslararası toplumun FETÖ’nün bir sosyal hareket değil, siyasi ve ekonomik hedefleri bulunan çok karanlık bir örgüt olduğunu yavaş yavaş anladığını belirterek, Türkiye’nin kararlı bir şekilde bu çerçevedeki çabalarına devam edeceğini söyledi.

Yalçın, “FETÖ’yü bitirmeye yönelik çabalarımız uzun vadeli bir mücadeleyi içeriyor. Türk hükümeti kararlı bir şekilde bu çerçevedeki çabalarına devam ediyor” dedi.

FETÖ konusunda farkındalığın artmasıyla bazı ülkelerin yapıyı terör örgütü ilan edip bazı adımları hayata geçirdiğini vurgulayan Yalçın, “FETÖ’nün ve kurumlarının yasa dışı faaliyetleri değişik ülkelerde ortaya çıktı. FETÖ üyelerinin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesinin yanı sıra 20’den fazla ülkeden 110 FETÖ üyesi Türkiye’ye iade edildi. Maarif Vakfı, 18 ülkede FETÖ bağlantılı okulları devraldı. 36 ülkede FETÖ bağlantılı okul ve dil kurslarının faaliyetlerine son verildi.” ifadesini kullandı.

“AVRUPA İÇİN DE TEHDİT”

AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise Türkiye’nin DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadelesine vurgu yaparak, tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine değindi. FETÖ’nün çok karmaşık bir yapısı olduğunu, bu yüzden de Avrupa ülkelerinin anlamasının kolay olamayacağını kaydeden Sırakaya, FETÖ’nün ordu, yargı ve polise sızma çalışmaları, ekonomik faaliyetleri ile devleti ele geçirme amacına ilişkin bilgi verdi.

Avrupalı yetkilileri FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri için de ne kadar tehlikeli olduğu konusunda bilgilendirdiklerini kaydeden Sırakaya, “Er ya da geç diğer ülkeler için de potansiyel bir tehdide dönüşeceklerdir” dedi.

Darbe gecesi yaşananları anlatıp, FETÖ örgütü üzerine analizler yaptı. Darbe gecesi yaralanan Enes Babacan ise yaşadıklarını anlattı. 15 Temmuz’a ilişkin video gösteriminin ardından soru cevap kısmına geçilen panel daha sonra katılanlara teşekkür edildikten sonra sona erdi.