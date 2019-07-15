Turhan Çömez Türkiye’ye dönüyor
Ergenekon davasının yurtdışındaki tek sanığı İngiltere’de bulunan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemindeki özel kalem müdürü ve eski AKP milletvekili Turhan Çömez, hakkında beraat kararı verilmesinin ardından Türkiye’ye dönüyor.
Turhan Çömez, dün pasaport ve kimlik başvurusunda bulunmak için Londra’daki Türkiye Başkonsolosluğu’na geldi. 1 Temmuz günü İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen Ergenekon davasında, 10’uncu duruşmanın ardından karar açıklanmıştı. Açıklanan kararda tüm sanıklar ‘silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık’ suçlarından beraat etmişti. Davada yargılanan ve yurtdışında bulunan tek sanık Dr. Çömez, 12 yıldır bulunduğu İngiltere’den Türkiye’ye dönmek üzere hazırlıklara başladı. Türkiye Cumhuriyeti kimliği başvurusu yapan Çömez, konsolosluktan ayrıldıktan sonra DHA’ya önemli açıklamalarda bulundu.
“ÜLKEME BÜYÜK BİR SEVDA İLE KOŞACAĞIM”
Dr. Çömez, Ergenekon kumpas davasının sonuçlandığını, davanın yargı eliyle çökertildiğini ve kendisinin beraat ettiğini artık Türkiye’ye dönüş ile ilgili hazırlıklara başladığını ifade ederek şöyle devam etti: “Ergenekon kumpas davası sonuçlandı. Dava yargı eliyle çökertildi. Birçok insan gibi ben de beraat ettim.12 yıl boyunca neler yazıldı, neler söylendi ve bu topraklar benimle birlikte birçok şeye tanık oldu. Artık geçmişi sadece bir anı olarak hatırlamak istiyorum. Şu anda yüreğimde sadece ülkeme dair duyduğum özlem, heyecan, sevgi ve coşku var. Ülkeme geri dönüş ile ilgili çalışmalara bugün başladım. 12 yıldır taşıyamadığım Türkiye Cumhuriyeti kimliği için müracaat ettim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kimliğimi yeniden almak için başvuru yaptım. Dışişleri personeline gösterdikleri ilgiden dolayı buradan teşekkür etmek istiyorum. Süreç tamamlandıktan sonra yıllardır özlemini taşıdığım topraklara, milletime büyük bir sevda ile koşacağım. Bunun coşkusu ve heyecanı tarif edilemez”.
“FETÖ’NÜN BİLİŞİM MERKEZLERİNDEKİ ETKİNLİĞİ HÂLÂ SÜRÜYOR”
Dr. Çömez, eski milletvekili olmasından dolayı devletin kendisine tanıdığı diplomatik pasaport alma hakkını kullanmak için diplomatik pasaport başvurusu yapmak istediğini ancak hala bilgisayar sistemlerinde kendisinin dünya genelinde bir terör davasından arandığı ve ülke genelinde arama ve yakalama kararının bulunduğu bilgisinin yer aldığını söyledi. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı ve davaya bakan mahkeme nezdinde bütün girişimleri yaptıklarını dile getiren Çömez, mahkeme başkanının bu kararın kalkması için gerekli bütün yazışmaları yaptığını ancak bu kararın kaldırılamadığını söyledi. Çömez şöyle devam etti: “Buradan şunu anlıyoruz. Devletin içerisinde, özellikle bilişim merkezlerine nüfuz etmiş hala çok etkin bir güç var. Bu güç hepinizin bildiği gibi bu ülkenin başına musallat olmuş FETÖ terör örgütü. Üç yıl önce yaşanmış bu darbe girişiminden beri hala bunların devletin kılcal damarlarına nüfuz etmiş olması son derece düşündürücü ve üzüntü verici. Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili bir açıklama yaptı. UYAP yargı ağını FETÖ’nün ele geçirdiğini ifade etti. Bugün yaşadığım olay bunu teyit eder nitelikte. Savcının ve mahkeme başkanının yaptığı bütün yazışmalara rağmen şu anda hala bilgi işlem merkezinde bu şifreli yapı çözülmüş değil. Bu benim için önemli değil; ben ülkeme koşarak da yürüyerek de olsa geri döneceğim. Ama burada hala var olan terör örgütü unsurlarının altını çizmek istiyorum. Bu alçak çeteyle gerçekten mücadele etmek istiyorsanız biraz daha gayret edin, biraz daha çaba harcayın”.