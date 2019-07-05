Luton’da ‘Türk Festivali’ gerçekleşti

İngiltere’nin Luton şehrinde bulunan Stockwood Park’ta Türk festivali yapıldı.

Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi Ahmed Ziyauddini Gümüshanevi Cami, Luton Hafta Sonu Türk Okulu, Luton Belediyesinin organizasyonluğunda bu yıl 3. defa bir Türk festivali yapıldı.

Toplumlar arasında kaynaşma ve Türk kültürünü tanıtmak amacı ile düzenlenen festivale ilgi büyük oldu. Festival program açılışında Kuran-ı Kerim okundu.

Türk ve İngiliz milli marşlarının da okunduğu festivalde dünya barışında katkı vermek amacıyla barış güvercinleri uçuruldu. Türk Kültürünü çerçevesinde gerçekleşen festivalde Türk mutfağı ve Türk yemekleri tanıtılarak, festivale katılanlarla buluştu.

Festivalin açılışında geleneksel hale gelen barış güvercinleri uçurularak, dünyaya barış mesajları iletildi.

Festivale Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş, Lord Bill Mckenzie, Luton Belediye yetkilileri ve çok sayıda Türk vatandaşı ile yabancı ziyaretçiler katıldı.

Festivalde Mehter Marşları, Türk Halk oyunları, ata sporumuz yağlı güreş müsabakaları yapılırken, Türkiye’den katılan Halk Ozanı Kul Nuri ise muhteşem bir konser verdi.

Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi Ahmed Ziyauddini Gümüshanevi Cami imamı Hakkı Dinçer’in yönettiği dernek üyelerinden oluşan dernek korosu sevilen ezgileri ve marşlar seslendirdi.

Festivalde ayrıca Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularının karakter kostümleri tanıtılarak, gelen ziyaretçilerin hatıra fotoğrafları çekilmesi sağlandı.

Dernekte eğitim alan çocuklardan oluşan ekip, okudukları ilahiler ve tiyatro gösterileri ile büyük beğeni topladı.

Osmanlı ve Türk kültürünü yansıtan ürünlerin satıldığı stantlarda el dokumaları ilgi gördü.

Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından Ebru sanatı örnekleri de festivale katılanların beğenilerine sunuldu.

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