Tek dünya, farklı bakış açıları: LAPS ikinci sergisini açtı

LONDRA’DA yaşayan amatör ve profesyonel fotoğrafçıların bir araya gelerek oluşturduğu Londra Alternatif Fotoğraf Topluluğu (London Alternative Photography Society, LAPS) ikinci sergisini açtı.

Yıl boyunca yaklaşık 40 katılımcıyla fotoğraf eğitimleri, seminerler, söyleşiler ve fotoğraf gezileri gibi birçok etkinlik yürüten LAPS, ikinci yılını yine bir sergi ile sonlandırdı. İlk olarak 19 Haziran’da Day-Mer 30. Kültür ve Sanat Festivali’nin resepsiyonu ile açılışı yapılan sergi, festival süresi boyunca Day-Mer Tottenham salonunda gösterime açık olacak ve en son 7 Temmuz’daki Park Şenliği’nde fotoğrafseverlerin beğenisine sunulacak.

Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi (Day-Mer) tarafından bu yıl 30.’su gerçekleşen Day-Mer Kültür ve Sanat Festivaline katılan LAPS üyeleri “Tek dünya, farklı bakış açıları” adlı sergisi ile büyük beğeni topladı. Day-Mer’in Tottenham’da bulunan Kuzey Londra Toplum Merkezinde sergilenmeye başlayan LAPS üyelerine 50 fotoğraf hafta içi her gün saat 11.00 ile 19.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

Sergi hakkında açıklama yapan LAPS yetkilisi Emrah Şahbaz, topluluk olarak iki yıl önce çıktıkları yolda hız kesmeden yol kat etmeye devam ettiklerini belirterek, “LAPS’ın ikinci yılını birbirinden güzel ve özgün fotoğraflardan oluşan bir sergi ile taçlandırdığımız için çok mutluyum. Paylaştığımız dünyayı üyelerimizin perspektiflerinden gözler önüne sermek, fotoğrafı çekenin ve karşısında durup onu inceleyen insanların kendilerinden bir parça bulabilecekleri, somut ve soyut kavramlara yeni anlamlar yükleyebilecekleri; belki de kendi yaşantılarından kesitlerle özdeştirecekleri eserler bizi oldukça motive ediyor. Her seviyeden fotoğraf meraklısını bir araya getirip, bilgiyi ve sevgiyi paylaştığımız LAPS’a her yıl artan ilgi de doğru bir yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu yıl da yeni üyelerin katılması ile onlarca kişiden oluşan, LAPS büyümeye ve meyvelerini vermeye devam ediyor. Eylül ayından itibaren yeniden bir araya gelecek olan LAPS, ücretsiz üyelik avantajı ile pek çok fotoğraf meraklısının bir araya gelip hem kendilerini geliştirmelerine hem de yoğun yaşantılarında sosyalleşebilmeleri için olanak sağlıyor. Her seviyeden fotoğraf bilgisi ve toplumuzun farklı kesimlerinden her yaş gruplarından oluşan üyelerimiz, LAPS mozaiğinin farklı taşlarını oluşturuyor. Bu harmoninin bize kattığı perspektif ile her yıl yeni başarılara imza atıyoruz.” dedi.

Siz de fotoğrafa meraklıysanız ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız LAPS’a katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için 07879 653366 numarasından Emrah Şahbaz’a ulaşabilirsiniz.