MÜSİAD UK gençlerinden babalar gününde huzurevine ziyaret

GENÇ MÜSİAD UK Yönetimi ve Üyeleri, Babalar günü münasebetiyle etkinlik düzenleyerek huzurevi ziyaretiyle bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Genç MÜSİAD UK Başkanı Ali Aybakar ve yönetimi Londra’da bulunan Aspen Court Huzur ve Bakım Evi’ne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerine kişisel bakım ürünleri ve çiçek hediye ettiler.

Huzurevindeki yaşlılarla babalar günü nedeniyle bir araya gelen Genç MÜSİAD ailesi onlarla birlikte keyifli zaman geçirdi.

Öncelikle dinlenme odasında yaşlılarla görüşen Gençler burada aldıkları kişisel bakım ürünleri ve çiçekleri yaşlılara vererek onları sevindirdiler. Daha sonra salonda yanlarına oturarak sohbet imkanı yakalayan gençler, yaşlıların sevincine ortak oldular.

“MİSAFİR OLDUK DUALARINI ALDIK”

Genç MÜSİAD İngiltere şubesinin gerçekleştirmiş olduğu ziyarette anlamlı ve güzel zaman geçirdiklerini ifade eden Başkan Ali Aybakar, “Huzurevi ziyareti, gençlerin sosyal sorumluluklarının farkına varmaları açısından çok önemli. Böyle önemli bir günde bu ziyaretle gençler yaşlılarla sohbet ederek, hayat tecrübelerinden kesitler dinlediler. Yaşlıların nasıl bir süreçten geçtiklerine şahit oldular. Bu tür faaliyetler, toplumsal dayanışma ve iletişim, gençlerin kültürel ve sosyal gelişiminin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.” dedi

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